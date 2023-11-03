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Скільки американців вважають допомогу Україні надмірною: результати опитування

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Скільки американців вважають допомогу Україні надмірною: результати опитування
25% американців вважають, що США роблять недостатньо для допомоги Україні, 41% – роблять занадто багато
фото з відкритих джерел

Cеред американців зросла частка скептиків щодо допомоги Україні

41% американців вважають, що США роблять забагато для підтримки України. Цей показник значно зріс з червня цього року. Про це свідчать результати опитування американського соціологічного інституту Gallup.

25% американців вважають, що США роблять недостатньо для допомоги Україні у її боротьбі проти російської агресії. Торік цей показник був на рівні 38%.

За даними соціологів, частка тих, хто вважає, що Сполучені Штати роблять «занадто багато», зросла – 41% порівняно з 24% у серпні 2022 року та 29% у червні 2023 року.

Частка тих, хто вважає, що підтримка достатня, зменшилася з 43% (у червні 2023) до 33%.

За даними Gallup, у серпні 2022 року більшість американців (66%) вважали, що США мають підтримати Україну в поверненні її колишньої території, навіть якщо це призведе до тривалого конфлікту. Ця думка послабшала, адже зараз такої точки зору дотримуються 54% американців.

43% виступають за те, щоб США намагалися допомогти швидко завершити війну, навіть якщо це означатиме, що Україна поступиться своєю територією Росії.

Соціологи звертають увагу на зростання скепсису Республіканської партії щодо допомоги Україні – 62% республіканців вважають, що США роблять занадто багато, у серпні 2022 року такої думки дотримувались 43%. Серед демократів частка скептиків зросла, але незначно – з 9% до 14%.

Серед опитаних 20% вважають, що Україна перемагає у війні, 14%, що перемагає Росія, а 64% вважають, що не перемагає жодна зі сторін.

Нагадаємо, адміністрація президента США планує оголосити в п'ятницю про пакет військової допомоги Україні, до якого ввійдуть ракети і боєприпаси для протидії безпілотникам.

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Теги: соцопитування США війна Україна

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