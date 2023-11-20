Німецький депутат вигадав, як стимулювати працювати біженців з України

Депутат бундестагу вважає, що Німеччина неправильно стимулює українців щодо пошуку роботи та працевлаштування

Велика кількість біженців з України, які мешкають у Німеччині, поки не працюють. Про це заявив голова німецької парламентської фракції ХДС Олександр Добріндт. Добріндт розкритикував нинішню практику грошових виплат українським біженцям, повідомляє Tagesschau.de.

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«Менше ніж 20% українців, які проживають у Німеччині, мають роботу. У Нідерландах цей показник перевищує 70%, а в Польщі ще більше. Це говорить про те, що Німеччина пропонує неправильні стимули», – сказав Добриндт. Майже через два роки після нападу Росії на Україну, тож настав час зайнятися цим питанням, вважає він.

«Пріоритетом має бути надання кожному дорослому українському біженцю пропозиції щодо роботи. Якщо робота відхиляється, допомога має бути скорочена. Українські біженці мають отримати допомогу відповідно до закону про допомогу для осіб, які шукають притулку, у перші кілька місяців. Водночас у разі ухвалення пропозиції має розпочатися процес працевлаштування, щоб виплата допомоги громадянам більше не знадобилася», – сказав голова фракції.

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До слова, в уряді Німеччини піднімаються розмови щодо поступок для українських біженців. Зокрема, лунають заклики брати українців на роботу без достатнього рівня володіння німецькою мовою. Про це заявив міністр праці Німеччини Губертус Хайль в інтерв'ю Welt am Sonntag.

Німецький посадовець хоче, щоб біженці з України швидше влаштувалися на роботу. За його словами, «роботодавці були готові найняти цих людей, навіть якщо вони мають лише базові знання німецької мови».

Хайль зауважив, що біженці можуть вчити мову не лише на курсах, але й під час роботи. За даними міністра, вже 100 тисяч українців закінчили інтеграційні курси німецької мови. Ще стільки ж біженців закінчать курси найближчим часом.