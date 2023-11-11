Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Стало відомо, які країни найчастіше надають українським біженцям статус тимчасового захисту

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Стало відомо, які країни найчастіше надають українським біженцям статус тимчасового захисту
Статус тимчасового захисту у Євросоюзі отримали 4,2 млн українців
фото: Reuters

Найбільше біженців з України зі статусом тимчасового захисту мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії

За останній місяць українців зі статусом тимчасового захисту в країнах Європейського союзу  побільшало на 32 тисячі. Про це свідчать дані Євростату.

Зазначається, що загалом статус тимчасового захисту у Євросоюзі отримали 4,2 млн українців, які покинули домівку через російське вторгнення.

Найбільше біженців з України, які мають тимчасовий захист, мешкають у Німеччині (1,19 млн осіб, 28,3% від загальної кількості в ЄС), Польщі (958,66 тис.; 23,1%) та Чехії (357,96 тис.; 8,8%).

Наприкінці вересня, у порівнянні з кінцем серпня 2023 року, кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України в ЄС збільшилася на 31 920 (+0,8%). Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (19 205; +1,6%), Нідерландах (3685; +2,8%) та Ірландії (2875; +3,2%).

Водночас у трьох країнах ЄС поменшало біженців з України із зазначеним статусом: у Франції – на 2155 осіб, або на 3,2%, у Словенії – на 405 (4,6%) та у Люксембурзі – 10 (0,2%).

У Євростаті також додали, що відносно до загальної чисельності населення найбільше бенефіціарів тимчасового захисту у вересні зафіксовано в Чехії (33,7 на тисячу жителів країни), Естонії (26,2), Польщі (26,1), Болгарії (25,8) і Литві (25,5).

Наприкінці вересня громадяни України становили понад 98% від загальної кількості осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС. На дорослих жінок припадало 46,5% бенефіціарів тимчасового захисту, дітей – 33,7%, дорослих чоловіків –19,9%.

Нагадаємо, що влада Німеччини вжила низку жорстких заходів щодо мігрантів. Зокрема, країна хоче урізати фінансову підтримку біженців, які перебувають у країні.

Теги: Європейський союз біженці українці

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський закликав пам’ятати кожного українського воїна, який віддав своє життя, очищуючи наше море від окупантів
Зеленський нагородив військових, які змінили ситуацію в Чорному морі (фото)
31 жовтня, 16:21
Нова книга призначена дітям віком від 7 до 10 років, їхнім батькам та вчителям
Латвія здивувала дитячою книгою про біженців з України
6 листопада, 14:25
Володимир Зеленський
Переговори про вступ України в ЄС: Зеленський привітав рішення Єврокомісії
8 листопада, 14:48

Соціум

Стало відомо, які країни найчастіше надають українським біженцям статус тимчасового захисту
Стало відомо, які країни найчастіше надають українським біженцям статус тимчасового захисту
Новітній бомбардувальник США здійснив перший політ (фото, відео)
Новітній бомбардувальник США здійснив перший політ (фото, відео)
ЗМІ розкрили, хто влаштував нічну «бавовну» на заводах у Росії
ЗМІ розкрили, хто влаштував нічну «бавовну» на заводах у Росії
Масштабна аварія в Росії: невідомі підірвали залізничні колії (фото)
Масштабна аварія в Росії: невідомі підірвали залізничні колії (фото)
У центрі прийому мігрантів в Італії прогримів вибух: серед поранених є діти
У центрі прийому мігрантів в Італії прогримів вибух: серед поранених є діти
Китай розгортає ВМС на Близькому Сході. ISW назвав причину
Китай розгортає ВМС на Близькому Сході. ISW назвав причину

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
48K
Феномен Ірини Фаріон
20K
Стало відомо, у якій країні ЄС офіційно працює рекордна кількість українців
6130
Тунелі Гази. Пастка, якої боїться Ізраїль
6059
Арабські сусіди Ізраїлю та Іран збираються на екстрений саміт
4805
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4695
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину

Новини

Ворог підключив авіацію до штурмів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:38
Дощі з грозами: прогноз погоди на 11 листопада
Сьогодні, 05:47
11 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:40
Масштабна повітряна тривога тривала понад годину
Вчора, 23:46
Окупанти намагаються просуватися на шести напрямках – Генштаб
Вчора, 07:17
Без опадів, місцями туман: прогноз погоди на 10 листопада
Вчора, 05:15

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту