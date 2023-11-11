Стало відомо, які країни найчастіше надають українським біженцям статус тимчасового захисту

Найбільше біженців з України зі статусом тимчасового захисту мешкають у Німеччині, Польщі та Чехії

За останній місяць українців зі статусом тимчасового захисту в країнах Європейського союзу побільшало на 32 тисячі. Про це свідчать дані Євростату.

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Зазначається, що загалом статус тимчасового захисту у Євросоюзі отримали 4,2 млн українців, які покинули домівку через російське вторгнення.

Найбільше біженців з України, які мають тимчасовий захист, мешкають у Німеччині (1,19 млн осіб, 28,3% від загальної кількості в ЄС), Польщі (958,66 тис.; 23,1%) та Чехії (357,96 тис.; 8,8%).

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Наприкінці вересня, у порівнянні з кінцем серпня 2023 року, кількість бенефіціарів тимчасового захисту з України в ЄС збільшилася на 31 920 (+0,8%). Найбільше абсолютне зростання спостерігалося в Німеччині (19 205; +1,6%), Нідерландах (3685; +2,8%) та Ірландії (2875; +3,2%).

Водночас у трьох країнах ЄС поменшало біженців з України із зазначеним статусом: у Франції – на 2155 осіб, або на 3,2%, у Словенії – на 405 (4,6%) та у Люксембурзі – 10 (0,2%).

У Євростаті також додали, що відносно до загальної чисельності населення найбільше бенефіціарів тимчасового захисту у вересні зафіксовано в Чехії (33,7 на тисячу жителів країни), Естонії (26,2), Польщі (26,1), Болгарії (25,8) і Литві (25,5).

Наприкінці вересня громадяни України становили понад 98% від загальної кількості осіб, які отримали тимчасовий захист у ЄС. На дорослих жінок припадало 46,5% бенефіціарів тимчасового захисту, дітей – 33,7%, дорослих чоловіків –19,9%.

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Нагадаємо, що влада Німеччини вжила низку жорстких заходів щодо мігрантів. Зокрема, країна хоче урізати фінансову підтримку біженців, які перебувають у країні.