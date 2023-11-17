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Українські біженці почали масово виїжджати з Канади

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Українські біженці почали масово виїжджати з Канади
Канада з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну прийняла майже 200 тис. українців
фото з відкритих джерел

Причини виїзду з Канади різні, але найчастіше українці скаржаться на великі витрати

Українські біженці почали виїжджати з Канади через особисті економічні проблеми. Життя у країні виявилося занадто дорогим. Про це пише Bloomberg.

Працівник Українсько-канадської соціальної служби Торонто Андрій Зав'ялов розповів, що знає щонайменше 15 українців, які повернулися на Батьківщину з початку війни. Причини виїзду різні, але найчастіше українці скаржаться на великі витрати.

«Людина не в змозі знайти гроші, але їй потрібно платити дуже високу ціну за оренду, продукти. Такі витрати сильно б'ють по кишені іммігранта. Коли немає ні роботи, ні грошей, то повертаються в Україну, де все знайоме», – зазначив Андрій Зав'ялов.

За даними дослідницької компанії Urbanation, середня вартість оренди житла в Канаді за рік зросла на 11% до рекордних 2149 канадських доларів (56,6 тис. грн). Середня ціна оренди житла в Торонто – 2614 канадських доларів (68,8 тис. грн). Ця сума майже дорівнює мінімальній зарплаті до вирахування податків.

Інші витрати також зростають. У вересні ціни на продукти зросли на 5,8% за рік, а ціна газу – на 7,5%.

Загалом Канада з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну прийняла майже 200 тис. українців.

«Життєва рутина в найбільш жвавих мегаполісах Канади із високими витратами робить життя біженців більш важким», – йдеться у матеріалі.

Нагадаємо, Європейський союз продовжив тимчасовий захист для українських біженців до березня 2025 року, але низка країн має намір поступово скорочувати допомогу.

Раніше повідомлялося, що у вересні 2023 року кількість українських біженців із статусом тимчасового захисту в Європейському союзі зросла на 31 920 осіб, що становить 0,8% порівняно з кінцем серпня.

Читайте також: Стало відомо, які країни найчастіше надають українським біженцям статус тимчасового захисту
Теги: Торонто Канада гроші українці біженці

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