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До €92 тис. на рік: скільки платять вчителям в різних країнах Європи

Євгеній Прокопенко
glavcom.ua
До €92 тис. на рік: скільки платять вчителям в різних країнах Європи
Країни, де платять вчителям найбільше – Швейцарія та Данія
фото: teacheracademy.eu

Найнижчі зарплати вчителі отримують уБолгарії та Румунії

Зарплата вчителів у Європі може коливатися від 4 000 до 92 000 євро на рік. Різниця в зарплатні, яку отримують працівники галузі освіти, часто дуже велика навіть в межах ЄС. Про це повідомляє видання SchengenVisaInfo.com.

Вчителі заробляють в ЄС дуже по-різному: від 4 до 92 тисяч євро на рік, з'ясувала Eurydice – мережа Європейської Комісії, яка аналізує системи освіти в Європі. Рівень освіти самого працівника також є чинником, який визначає зарплату таких фахівців. Ірландія, Австрія, Німеччина, Хорватія та Естонія у звіті відсутні.

Згідно зі звітом Eurydice, вчителі дошкільних закладів заробляють менше, ніж інші їхні колеги, особливо вчителі старших класів середньої школи. Країни, де платять вчителям найбільше – Швейцарія та Данія. Там річна зарплата педагогів досягає 66 972 євро та 47 980 євро на рік. Вчитель початкового рівня в цих двох країнах заробляє приблизно 5 581 євро та 3 998 євро на місяць відповідно.

Список п’яти країн з найбільшими зарплатами вчителям початкового рівня завершують Ісландія (45 648 євро), Норвегія (40 479 євро) та Нідерланди (38 413 євро) на рік.

На іншому кінці шкали з найнижчими зарплатами для вчителів у Європі опинилися Болгарія (7 731 євро) і Румунія (8 027 євро). Працівники галузі отримують на місяць близько 644 євро в Болгарії та 668 євро в Румунії. Як і в більшості країн, в державах Європи зарплата вчителів багато в чому залежить від їхнього досвіду й навичок. Вчителі зі стажем понад десять років мають вищу зарплату, ніж ті, хто тільки що прийшов працювати в галузь.

Найбільше вчителям із досвідом платять у кількох країнах. Такі фахівці заробляють 72 366 євро на рік у Швейцарії, 60 369 євро в Ірландії та 55 312 євро в Данії. В Угорщині, для порівняння, вчителям платять в середньому 8 063 євро на рік.

Але, як не дивно, є цілий список країн ЄС, де вчителі-новачки та досвідчені фахівці отримують однакову зарплату: Бельгія; Болгарія; Кіпр; Греція; Іспанія; Франція; Угорщина; Ісландія; Італія; Литва; Латвія; Нідерланди; Португалія; Румунія; Словенія.

Керівники шкіл зазвичай отримують заробітну плату, вищу від заробітної плати вчителів. В багатьох країнах Європи їхні зарплати ростуть зі збільшенням розміру школи й кількості школярів, які там навчаються. В більшості систем освіти є значні відмінності в зарплаті директорів шкіл залежно від розміру чи інших характеристик школи та інших факторів, таких як досвід і обов’язки керівника.

У Німеччині вчителям платять в середньому 62 тисяч євро на рік. Латвія та Словаччина мають значно нижчі ставки: близько 9 480 та 10 980 євро відповідно. Греція, Чехія та Хорватія мають одні з найнижчих зарплат у цій категорії – від 13 104 до 14 789 євро на рік.

Тим часом Німецьке статистичне управління Statista попереджає: в майбутній перспективі ринок праці країни втратить мільйони економічно активних людей, які можуть працювати та розвивати економіку. За прогнозом відомства, до 2036 року на пенсію в Німеччині вийдуть 12,9 млн осіб, що народилися в період з 1957 по 1969 рік, які зараз є частиною ринку праці країни.

Нагадаємо, українські вчителі отримують такі зарплати (без доплат і з розрахунку 18 год/тиждень): молодий вчитель без категорії та з малим стажем роботи - 5 699 грн; вчитель І категорії - 6 567 грн; вчитель вищої категорії - 7 001 грн; директор закладу освіти - 8 679 грн.

Теги: зарплата Європа вчитель

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