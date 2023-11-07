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Латвія робить новий освітній проект для українських дітей і молоді

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Латвія робить новий освітній проект для українських дітей і молоді
Українські діти навчаться робити ляльки у Латвії
фото: Rus.LSM.lv

Діти з України разом із латвійськими зможуть створити ляльки та виступити на заходах напередодні Різдва 

Латвійська організація «Притулок «Надійний дім» розпочав у Ризі та Лієпаї реалізацію масштабного проекту для українських біженців – дітей, молоді та дорослих. Дитячий та молодіжний проекти розраховані на українських та латвійських дітей, це буде взаємна інтеграція через ляльковий театр та соціальне підприємництво. Про це пише Rus.LSM.lv.

З початку війни в Україні товариство «Притулок «Надійний дім» (Patvērums Drošā māja) вигадує та втілює в житті різні проекти, орієнтовані на біженців та їх певні групи – дітей чи жінок. А якщо інтеграційні – то й на латвійців теж.

Зараз у Ризі та Лієпаї розпочалася реалізація нового проекту «Ми різні, живемо в Латвії!» (Esam dažādi, dzīvojam Latvijā!). Він проходить за фінансової підтримки Фонду інтеграції товариства із співфінансуванням із держбюджету.

«У цьому проекті три частини. Одна – ляльковий театр, українські діти разом із латвійськими під керівництвом режисера та майстра-лялькаря створять ляльок, декорації та спектакль. Друга частина – курси інтеграції для дорослих, українці вивчатимуть історію, культуру, політику, можливості працевлаштування у Лієпаї та Латвії. У фіналі отримають сертифікат. Третя частина – для молоді, української та латвійскої. Навчання соціального підприємництва – написання проектів, фінансове управління, презентації та ін.

Молодь працюватиме у групах, презентуватиме свої ідеї, у фіналі отримають призи. На інтеграційні курси уже є дві групи на 15 місць кожна, але уже зараз заявок – 47, і візьмуть всіх бажаючих. На молодіжні заняття зараз є 10 місць для української молоді, та п'ять – для латвійської. Українська молодь інтересу не виявляє, тож заявки ще приймаються. 

А от ляльковий театр у фаворі. Як розповідають організатори, треба було набрати по шість осіб 7-10 років. Українських дітей стільки й є. А латвійських – 33! «Не можу взяти всіх, був відбір. Переваги тим, у кого хтось із батьків теж братиме участь. Володіння російською чи англійською вітається, адже треба з українськими дітьми спілкуватися. Важливим є і досвід. Такі розповіді були! Наприклад, 10-річний хлопчик, якому мама не купує ляльок-героїв мультиків, сам їх шиє!», – розповіла координатор проекту.

Яу пише Rus.LSM.lv, всього у дитячій групі буде сім занять, за цей їм час треба і ляльок своїми руками змайструвати, і декорації зробити, і сам спектакль поставити. Вистави будуть 21 грудня у латвійському місті Лієпаї та 26-го – у місті Прієкулі. Там уже готують  різдвяний захід для українських дітей.

Нагадаємо, мешканці Латвії матимуть нагоду почитати нову книгу про важливість адаптації дітей біженців. «Дівчинка, яка тримала очі відкритими» – так називається нова книга для дітей. У ній йдеться біженку з України, яка разом із мамою приїхала до Латвії, та її спроби інтегруватися у суспільство. Книга – частина кампанії Єврокомісії «Я триматиму очі відкритими». 

Книга «Дівчинка, яка тримала очі відкритими» розповідає про українську дівчинку Софію, якій важко адаптуватися в школі. Її висміюють через психоемоційні травми, отримані під час війни, тому що вона тиха і боязка, але її однокласниця Еліна допомагає їй відчути себе прийнятою і намагається з нею подружитися.

До слова, інтеграція та освіта дітей українських біженців у Латвії стоїть дуже гостро і є питанням, яке не може унормувати місцева влада. При цьому йдеться на лише про процес навчання у школі, а про соціалізацію та психоемоційну сферу дитини. Про це заявила у передачі Латвійського радіо 4 «Відкрита розмова» член правління руху «Хочу допомогти біженцям» Лінда Якобсоне-Гавалу. 

Загалом зараз у Латвії зареєстровано 9335 українських дітей шкільного віку. Але при цьому більш ніж для 4 тис із них батьки обрали варіант дистанційного навчання в якійсь із шкіл України. Раніше держава ухвалила, що українських школярів можна розподіляти лише у латиські школи – а не до шкіл нацменшин, які до останнього часу діяли як білінгвальні. І частина українських батьків віддала перевагу, щоб діти продовжили навчання за українськими програмами, лише «віддалено».

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Теги: освіта молодь біженці навчання театр держава українці Латвія місцева влада спектакль

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