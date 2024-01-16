Чи законне закриття кордону для чоловіків? Відповідь екссудді Конституційного суду

Підставою для заборони виїзду став напад країни-агресорки та введення воєнного стану

Під час воєнного стану закриття кордонів для чоловіків не є порушенням їхніх прав. Про це в інтерв’ю «Громадському» розповів колишній суддя Конституційного суду Віктор Шишкін.

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«Що стало підставою для закриття кордону? Напад Росії та введення воєнного стану. У цій ситуації закриття кордонів не можна трактувати як порушення прав людини», – зазначив він.

Екссуддя додав, що ст. 64 Конституції визначає, що у разі введення надзвичайного чи воєнного стану можуть встановлюватися окремі обмеження прав і свобод людей – із зазначенням строку дії цих обмежень. Окрім того, вказані права і свободи, які не можуть бути обмежені навіть під час воєнного стану.

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«Не можна, наприклад, примусово позбавляти людину житла чи забирати у неї право оскаржувати дії держави в суді», – розповів він.

Віктор Шишкін підкреслив, що у ст. 64 Конституції «права людини не обмежуються, а можуть бути обмежені». Він зауважив, що введення воєнного стану не означає автоматичного обмеження прав, але рішення держави обмежити їх не є антиконституційним.

До слова, колишній суддя Конституційного суду Віктор Шишкін заявив, що для проведення мобілізації Україні не потрібно оголошувати війну. Він переконаний, що коли в контексті мобілізації говорять про оголошення чи неоголошення війни – це «спекуляція людей», які «самоусуваються від виконання своїх конституційних обов’язків» із захисту Батьківщини, передбачених статтями 17 і 65 Конституції.