Вилучення зброї та боєприпасів в українців: МВС оприлюднило статистику

Серед вилученого – 921 гранатомет та 1683 одиниці переробленої зброї

За 2023 рік Нацполіція вилучила понад 5000 одиниць вогнепальної зброї та 1,8 мільйона боєприпасів і набоїв. Про це повідомила пресслужба МВС України.

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«Правоохоронці зареєстрували 4 840 фактів незаконного поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою та 695 фактів збуту зброї. Крім того, поліція спільно з СБУ вживає заходів щодо запобігання диверсіям. Серед резонансних спецоперацій – затримання диверсанта, який підірвав дві АЗС та залізничні колії в Харківській області, а також знешкодження схованок з озброєнням для криміналітету», – йдеться в повідомленні пресслужби.

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Відомство зазначає, що серед вилученого:

1567 автоматів;

997 пістолетів і револьверів;

921 гранатомет;

1683 одиниці переробленої зброї.

Раніше повідомлялось, що правоохоронці викрили чоловіків, які утримували в трудовому рабстві пів сотні людей. Четверо мешканців Дніпра організували протиправну схему. учасники групи вербували на вокзалах внутрішньо переміщених осіб та соціально незахищених громадян, які не мали постійного місця проживання. Шляхом обману запрошували їх до так званого «реабілітаційного центру», який функціонував під прикриттям громадської організації. Обіцяли безкоштовне житло, харчування та працевлаштування.

Також повідомлялось, що російські диверсанти на Чернігівщині розстріляли цивільного чоловіка. Сталося це між селами Грем’ячка та Леонівка Семенівської громади. Звідти до російського кордону пів кілометра.