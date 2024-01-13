Рятувальники загасили пожежу у столичному ТРЦ, серед постраждалих дитина

Від госпіталізації постраждалі відмовилися

Загорання у одному із приміщень торговельного центру «Космополит» ліквідовано на площі 50 кв. м. Про це інформує ДСНС.

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За інформацією мера Києва Віталія Кличка, до медиків наразі звернулися троє постраждалих. Це жінка та чоловік, які там працюють, та 8-річна дівчинка, яка перебувала в торгівельному центрі. Усі – зі скаргами на отруєння продуктами горіння.

Медики їм надали допомогу на місці. Від госпіталізації постраждалі відмовилися.

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Раніше повідомлялося, що у Соломʼянському районі столиці відбувається евакуація людей із торгово-розважального центру «Космополит», де сталося загоряння.

Нагадаємо, у ніч на 13 січня у Дніпровському районі столиці сталася пожежа у сміттєзбірнику. Рятувальники виявили тіла двох людей.

Нагадаємо, що раніше на Троєщині в Києві під час руху загорівся тролейбус.