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Рятувальники загасили пожежу у столичному ТРЦ, серед постраждалих дитина

Надія Карбунар
glavcom.ua
Рятувальники загасили пожежу у столичному ТРЦ, серед постраждалих дитина
Із будівлі ТРЦ евакуювали близько 200 людей
фото: ДСНС України/Telegram

Від госпіталізації постраждалі відмовилися

Загорання у одному із приміщень торговельного центру «Космополит» ліквідовано на площі 50 кв. м. Про це інформує ДСНС.

За інформацією мера Києва Віталія Кличка, до медиків наразі звернулися троє постраждалих. Це жінка та чоловік, які там працюють, та 8-річна дівчинка, яка перебувала в торгівельному центрі. Усі – зі скаргами на отруєння продуктами горіння.

Рятувальники загасили пожежу у столичному ТРЦ, серед постраждалих дитина фото 1

Медики їм надали допомогу на місці. Від госпіталізації постраждалі відмовилися.

Рятувальники загасили пожежу у столичному ТРЦ, серед постраждалих дитина фото 2

Раніше повідомлялося, що у Соломʼянському районі столиці відбувається евакуація людей із торгово-розважального центру «Космополит», де сталося загоряння. 

Рятувальники загасили пожежу у столичному ТРЦ, серед постраждалих дитина фото 3

Нагадаємо, у ніч на 13 січня у Дніпровському районі столиці сталася пожежа у сміттєзбірнику. Рятувальники виявили тіла двох людей. 

Нагадаємо, що раніше на Троєщині в Києві під час руху загорівся тролейбус

Теги: отруєння жінка чоловік пожежа рятувальники евакуація Київ

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