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«Можна оскаржити в судах». Експерт оцінив вимогу довідок від ТЦК на кордоні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
«Можна оскаржити в судах». Експерт оцінив вимогу довідок від ТЦК на кордоні
Наразі немає внутрішнього документу, який би вимагав від чоловіків, які не підлягають призову чи мають відстрочку, пред'являти довідку від ТЦК на кордоні
фото з відкритих джерел

Фахівець пояснив, чому вимога довідок від ТЦК на кордоні містить ознаки неконституційності

Наприкінці минулого року чоловіки, які не підлягають призову чи мають відстрочку, почали масово скаржитися, що на кордоні від них вимагають спеціальну довідку від ТЦК. Багато хто пов’язав це із резонансним законопроєктом про мобілізацію. Але розгляд цього проєкту наразі відкладений. Так само не чути було про постанови Кабміну, які би щось змінювали у процедурі виїзду для чоловіків. Тобто йдеться, скоріш за все, лише про внутрішні розпорядження, які, на думку тих, хто їх видавав, чинному законодавству не суперечать. Але експерт-конституціоналіст Андрій Магера висловив протилежну думку щодо цього, йдеться у статті «Главкома» «Трьох дітей замало, треба дозвіл воєнкома! Проблеми із виїздом за кордон: міфи та правда».

«Не показувати громадянам внутрішніх документів прикордонники можуть лише тоді, коли це стосується винятково їхніх службових питань чи це є питанням державної таємниці, – розмірковує фахівець. – Але якщо якийсь документ стосується реалізації громадянами своїх законних прав і свобод, він має бути оприлюднений в обов'язковому порядку. Якщо він не доведений до відома населення – то просто не є чинним і ніхто не може посилатися на такі документи для їхнього застосування. Якщо ж такої інформації не надають, то очевидно, щось у цьому питанні не так».

До того ж, додає Магера, якщо навіть такий внутрішній документ з’явиться, то, з точки зору Конституції, права та свободи громадян мають визначатися винятково законом: «Підзаконний акт може тільки виписати та розжувати деталі – наприклад, форму якогось документа, щоби про це не згадувати у законі. Але він не може передбачати якісь нові правила та норми. Якщо є посилання на постанову Кабміну, вона також своєю чергою має бути видана на підставі конкретної законодавчої норми. А якщо ця постанова видана «волею Божою», то це вже містить ознаки неконституційності. Тому всі ці випадки на кордоні можуть бути оскаржені у судах. І суспільство має тиснути на українську владу, щоби всі подібні моменти були прописані у законі, винесення питань на підзаконний рівень треба максимально уникати».

Як раніше повідомлялося, Кабінет міністрів України відкликав з Верховної ради свій законопроєкт про мобілізацію. Згідно з інформацією на сайті парламенту, станом на вечір 11 січня статус законопроєкту про мобілізацію – «Проєкт відкликано».

Нагадаємо, раніше голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді Давид Арахамія повідомив, що законопроєкт про мобілізацію після палких дискусій повертається на доопрацювання Кабміну. 

Як відомо, 25 грудня Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення проведення мобілізації і військового обліку. Так, уряд пропонує змінити призовний вік з 27 до 25 років. А ще – встановити обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби. Також Кабмін хоче удосконалити процедуру військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

До слова, у Верховній Раді зареєстровано п’ять версій законопроєкту про мобілізацію. Один з них від Кабміну, а чотири – альтернативні. 

Читайте також: Трьох дітей замало, треба дозвіл воєнкома! Проблеми із виїздом за кордон: міфи та правда
Теги: військомат кордон мобілізація військовозобов'язаний

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