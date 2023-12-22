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Блокада польського кордону: у чергах стоять майже 4 тис. вантажівок

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Блокада польського кордону: у чергах стоять майже 4 тис. вантажівок
Станом на зараз блокада кордону відбувається на всіх чотирьох пунктах пропуску
фото з відкритих джерел

За минулу добу в обидва боки кордон перетнули лише 170 вантажівок 

Блокада кордону з Польщею станом на п’ятницю, 22 грудня, відбувається на всіх чотирьох пунктах пропуску. Наразі в чергах перебувають 3 900 вантажівок у бік України, заявив в ефірі єдиного телемарафону речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

За словами Демченка, найбільше вантажівок скупчилося у районі КПП Ягодин – понад 1 700 автомобілів.

«На певний час розблоковувався пункт пропуску Ягодин, але з 18 грудня блокування поновилося, і фактично зараз знову заблоковані чотири напрямки – це Ягодин, Рава-Руська, Краківець та Шегині», – пояснив речник ДПСУ.

Андрій Демченко додав, що певний рух там відбувається, але він в рази менший, ніж було до початку блокади. За його словами, найменший рух спостерігається в Ягодині – за вчора там перетнули кордон близько 170 вантажівок в обидва боки, з яких лише 30 – у напрямку Польщі.

Речник ДПСУ зауважив, що на кордоні з Угорщиною та Словаччиною немає блокування руху, проте черги присутні, оскільки через дії польських перевізників водії обирають інші напрямки. Він зазначив, що останнім часом зросли черги і на кордоні з Румунією.

Як повідомлялося, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова – Краківець», «Гребенне – Рава-Руська», «Дорогуськ – Ягодин». Серед основних вимог – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Євросоюзом до 30 червня 2024 року.

11 грудня польські страйкарі розблокували найбільший пункт пропуску вантажівок на кордоні з Україною «Ягодин – Дорогуськ». До слова, місцева влада заборонила польським перевізникам блокувати кордон з Україною. 

Зафіксовано три випадки смерті українських водіїв з початку блокування українсько-польських пунктів пропуску.

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Теги: кордон Андрій Демченко Держприкордонслужба Польща вантажівки

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