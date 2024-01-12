Німецькі фермери почали блокаду пунктів пропуску на кордоні з Польщею

У Любешині та Росівці біля Щецина трактори німецьких фермерів перекрили дорогу відразу за кордоном

Німецькі фермери вже п'ять днів протестують проти запланованого урядом Німеччини скорочення субсидій

Німецькі фермери тимчасово заблокували два пункти пропуску на кордоні з Польщею. Не можна було перетнути кордон у Любешині та Росівку біля Щецина. Про це пише RMF24.

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За даними ЗМІ, в обох цих місцях трактори німецьких фермерів перекрили дорогу відразу за кордоном, і потрапити до Німеччини було неможливо. На переїзді в Любешині також була група польських фермерів, які приїхали без тракторів підтримати своїх колег.

У прикордонному регіоні Бранденбург фермери-учасники протестів повідомили про близько 40 місць, які планують блокувати. Серед іншого, вони хочуть заблокувати виїзди на автомагістраль A11 у напрямку Щецина.

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Загалом німецькі фермери вже п'ять днів протестують проти запланованого урядом Німеччини скорочення субсидій. Цей план передбачає поступове скасування податкових пільг на сільськогосподарське дизпаливо. З 8 січня аграрії блокують тракторами низку в’їздів на траси, а також проводять мітинги в містах.

Водночас німецькі машиністи оголосили триденний страйк, вони вимагають підвищення заробітної плати, а також скорочення робочого часу.

Нагадаємо, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що він «категорично проти» розширення вільної торгівлі з Україною.

Як повідомлялося, єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян надіслала листа міністру інфраструктури Польщі Даріушу Клімчаку через блокування прикордонних переходів біля кордону з Україною.

До слова, місцева влада в польській Медиці не видала перевізникам дозвіл на страйк. Протестувальники збиралися заблокувати рух вантажівок через пункт пропуску «Медика – Шегині» з 15 січня по 15 березня. Оскільки фермери вже припинили свій страйк на цьому КПП, поки що він залишиться відкритим для фур.