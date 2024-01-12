Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Німецькі фермери почали блокаду пунктів пропуску на кордоні з Польщею

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Німецькі фермери почали блокаду пунктів пропуску на кордоні з Польщею
У Любешині та Росівці біля Щецина трактори німецьких фермерів перекрили дорогу відразу за кордоном
фото: Radio Szczecin

Німецькі фермери вже п'ять днів протестують проти запланованого урядом Німеччини скорочення субсидій

Німецькі фермери тимчасово заблокували два пункти пропуску на кордоні з Польщею. Не можна було перетнути кордон у Любешині та Росівку біля Щецина. Про це пише RMF24.

За даними ЗМІ, в обох цих місцях трактори німецьких фермерів перекрили дорогу відразу за кордоном, і потрапити до Німеччини було неможливо. На переїзді в Любешині також була група польських фермерів, які приїхали без тракторів підтримати своїх колег.

У прикордонному регіоні Бранденбург фермери-учасники протестів повідомили про близько 40 місць, які планують блокувати. Серед іншого, вони хочуть заблокувати виїзди на автомагістраль A11 у напрямку Щецина.

Загалом німецькі фермери вже п'ять днів протестують проти запланованого урядом Німеччини скорочення субсидій. Цей план передбачає поступове скасування податкових пільг на сільськогосподарське дизпаливо. З 8 січня аграрії блокують тракторами низку в’їздів на траси, а також проводять мітинги в містах.

Водночас німецькі машиністи оголосили триденний страйк, вони вимагають підвищення заробітної плати, а також скорочення робочого часу.

Нагадаємо, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що він «категорично проти» розширення вільної торгівлі з Україною.

Як повідомлялося, єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян надіслала листа міністру інфраструктури Польщі Даріушу Клімчаку через блокування прикордонних переходів біля кордону з Україною.

До слова, місцева влада в польській Медиці не видала перевізникам дозвіл на страйк. Протестувальники збиралися заблокувати рух вантажівок через пункт пропуску «Медика – Шегині» з 15 січня по 15 березня. Оскільки фермери вже припинили свій страйк на цьому КПП, поки що він залишиться відкритим для фур.

Теги: Польща кордон пункт пропуску Німеччина страйк

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Янукович зі своєю охороною за часи президенства
Охорона Януковича, яка допомогла йому втекти, отримала підозру (відео)
Вчора, 17:05
Слово року стосується війни
В Україні названо слово 2023 року
6 сiчня, 18:43
5-та стаття Північноатлантичного договору не передбачає, що у разі нападу на одну державу інші вступлять у війну автоматично
Російська влада перевіряє НАТО на «межі дозволеного»
4 сiчня, 11:52
У 2023 році в Німеччині працювала рекордна кількість людей
Країна ЄС встановила рекорд із працевлаштування
3 сiчня, 13:31
Найбільша черга на пункті пропуску «Краківець»
Прикордонники посилили контроль за виїздом чоловіків: яка ситуація на кордоні
31 грудня, 2023, 15:31
Федеральний уряд схвалив експорт зброї на суму щонайменше 11,71 млрд євро
Німеччина встановила новий рекорд з експорту зброї через війну в Україні
27 грудня, 2023, 15:58
Дуда проведе засідання Ради національної оборони Польщі в середу, 20 грудня
Дуда скликає Радбез Польщі через Україну
19 грудня, 2023, 17:35
Уряд Фінляндії 14 грудня ухвалив рішення закрити пропускні пункти на східному кордоні з Росією
Фінляндія повідомила, як змінилася ситуація на кордоні з РФ після його закриття
18 грудня, 2023, 00:20
Борис Пісторіус вважає, що загрози Путіна на адресу країн Балтії, Грузії та Молдови слід сприймати дуже серйозно
Європа готується до найгіршого сценарію у разі браку підтримки України з боку США
17 грудня, 2023, 09:48

Соціум

Німецькі фермери почали блокаду пунктів пропуску на кордоні з Польщею
Німецькі фермери почали блокаду пунктів пропуску на кордоні з Польщею
15-річний чеський підліток втік з дому, щоб приєднатися до ЗСУ
15-річний чеський підліток втік з дому, щоб приєднатися до ЗСУ
Британська розвідка вказала на провали РФ на лівому березі Дніпра
Британська розвідка вказала на провали РФ на лівому березі Дніпра
Консульство України у Лондоні попередило біженців-чоловіків
Консульство України у Лондоні попередило біженців-чоловіків
Скільки паспортів українці оформили за кордоном у 2023 році: шокуючі цифри
Скільки паспортів українці оформили за кордоном у 2023 році: шокуючі цифри
Ritter Sport пояснив, чому не йде з російського ринку
Ritter Sport пояснив, чому не йде з російського ринку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
86K
Російський полонений дорікнув Путіну і зробив зізнання щодо війни в України (відео)
40K
Щемливе прощання рідних із Білоножком (фото, відео)
37K
Народний артист Павло Зібров прийшов попрощатися зі своїм другом Білоножком (фото)
21K
Ранок в Україні розпочався з повітряної тривоги (оновлено)
18K
Пентагон виявив проблеми з обліком 2% зброї, яку отримала Україна
17K
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Єменські хусити: що про них відомо, хто їх підтримує та яку зброю мають
Сьогодні, 10:59
За добу найбільше ворожих атак відбулося на двох напрямках – Генштаб
Сьогодні, 07:06
Удари по єменських хуситах, Росія скликає Радбез ООН: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 12 січня
Сьогодні, 04:59
12 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:14
Який вигляд має будівництво оборонних споруд на кордоні з РФ (фото)
Вчора, 13:21

Прес-релізи

У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
У столиці пройде майстер-клас з тілесної терапії для сімей військовослужбовців
11 сiчня, 11:16
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua