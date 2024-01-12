Німецькі фермери почали блокаду пунктів пропуску на кордоні з Польщею
Німецькі фермери вже п'ять днів протестують проти запланованого урядом Німеччини скорочення субсидій
Німецькі фермери тимчасово заблокували два пункти пропуску на кордоні з Польщею. Не можна було перетнути кордон у Любешині та Росівку біля Щецина. Про це пише RMF24.
За даними ЗМІ, в обох цих місцях трактори німецьких фермерів перекрили дорогу відразу за кордоном, і потрапити до Німеччини було неможливо. На переїзді в Любешині також була група польських фермерів, які приїхали без тракторів підтримати своїх колег.
У прикордонному регіоні Бранденбург фермери-учасники протестів повідомили про близько 40 місць, які планують блокувати. Серед іншого, вони хочуть заблокувати виїзди на автомагістраль A11 у напрямку Щецина.
Загалом німецькі фермери вже п'ять днів протестують проти запланованого урядом Німеччини скорочення субсидій. Цей план передбачає поступове скасування податкових пільг на сільськогосподарське дизпаливо. З 8 січня аграрії блокують тракторами низку в’їздів на траси, а також проводять мітинги в містах.
Водночас німецькі машиністи оголосили триденний страйк, вони вимагають підвищення заробітної плати, а також скорочення робочого часу.
Нагадаємо, міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що він «категорично проти» розширення вільної торгівлі з Україною.
Як повідомлялося, єврокомісар з питань транспорту Адіна Велян надіслала листа міністру інфраструктури Польщі Даріушу Клімчаку через блокування прикордонних переходів біля кордону з Україною.
До слова, місцева влада в польській Медиці не видала перевізникам дозвіл на страйк. Протестувальники збиралися заблокувати рух вантажівок через пункт пропуску «Медика – Шегині» з 15 січня по 15 березня. Оскільки фермери вже припинили свій страйк на цьому КПП, поки що він залишиться відкритим для фур.
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