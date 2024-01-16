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Чи законна мобілізація без оголошення війни: роз’яснення екссудді Конституційного суду

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Чи законна мобілізація без оголошення війни: роз’яснення екссудді Конституційного суду
Мобілізація пов’язана не з оголошенням війни, а з уведенням воєнного стану
фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook

«Якщо ми оголосимо війну Росії, вийде так, що ми станемо агресором»

Для проведення мобілізації Україні не потрібно оголошувати війну. Про це в інтерв’ю «Громадському» розповів колишній суддя Конституційного суду Віктор Шишкін.

«Ніде не написано, що для проведення мобілізації треба оголошувати війну. Пункт 20 статті 106 Конституції визначає, що президент України ухвалює рішення про загальну чи часткову мобілізацію та введення воєнного стану, якщо існує загроза державній незалежності України», – зазначив він.

Екссуддя додав, що коли в контексті мобілізації говорять про оголошення чи неоголошення війни – це «спекуляція людей», які «самоусуваються від виконання своїх конституційних обов’язків» із захисту Батьківщини, передбачених статтями 17 і 65 Конституції.

«Мобілізація пов’язана з уведенням воєнного стану, а не з оголошенням війни. В Україні воєнний стан запровадили ще 24 лютого 2022 року. Тож від цього дня мобілізація є конституційною дією», – підкреслив колишній суддя.

Шишкін також зауважив, що Україна не має оголошувати війну, бо, за його словами, з погляду міжнародного права держава, яка оголошує війну, є агресором, навіть якщо напали на неї. «Тобто якщо ми оголосимо війну Росії, вийде так, що ми станемо агресором», – резюмував він.

Екссуддя розповів, що документи ООН узагалі не містять терміну «оголошення війни», а агресор за підсумками війни не може розраховувати на отримання репарацій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів збирається внести відредагований законопроєкт про мобілізацію до Верховної Ради вже протягом кількох тижнів. Заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова наголосила, що нова редакція законопроєкту має пройти певний шлях узгодження в уряді і буде у Раді вже найближчим часом.

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Теги: Віктор Шишкін воєнний стан суддя мобілізація Україна війна

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