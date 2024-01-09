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Контракт із армією РФ. Опозиціонер Яшин попередив росіян про небезпеку

Христина Петренко
glavcom.ua
Контракт із армією РФ. Опозиціонер Яшин попередив росіян про небезпеку
Участь у війні проти України закриває воєнним злочинцям пів світу
фото ілюстративне

Наслідки війни можуть торкнутися учасників вторгнення навіть за роки після її завершення

Для людей, яких зараз вербують до російської армії, війна з Україною стає чимось на кшталт «російської рулетки». Так, можна загинути чи залишитися калікою. Але на кону пристойні гроші, що робить ризик виправданим багатьом. Є, однак, і підводне каміння, яке мало хто враховує під час підписання контракту. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів ув'язнений російський опозиціонер Ілля Яшин.

За словами політика, мало хто задумується про те, що наслідки війни можуть торкнутися учасників вторгнення навіть за роки після її завершення.

Російський опозиціонер, якого засудили до 8,5 років ув'язнення за дописи про звірства армії РФ у Бучі, навів приклад свого співкамерника. Чоловік воював у піхотному з'єднанні під Сватовим, а у в'язницю потрапив за торгівлю зброєю. Кілька років тому його донька переїхала з чоловіком до Швеції, де мешкає досі. Ув'язнений мріяв, звільнившись із в'язниці, приїхати до неї в гості, щоб обійняти онуку.

Мало хто враховує наслідки участі у війні проти України
Мало хто враховує наслідки участі у війні проти України
фото ілюстративне

«Коли він ділився планами, я делікатно нагадував ризики, пов'язані з такою поїздкою. Для країн ЄС він є учасником збройної агресії проти суверенної держави. По суті військовий злочинець. Не виключено, що його прізвище є у розпорядженні західних спецслужб з урахуванням того, як легко витікають особисті дані громадян із наших держструктур. Може, й пронесе, звісно. А може, заарештують одразу після прибуття до Швеції.

Співкамерник не вірив і вважав, що я наганяю страху. До чого тут Швеція? Ми ж не з нею воюємо, навіщо вона когось заарештовуватиме.

Цю суперечку ми не закінчили: я поїхав на етап. Тому й не встиг розповісти йому новини з Фінляндії, де за ґрати відправили командира загону «Русич» Яна Петровського, який воював в Україні, а потім вирішив злітати до Ніцци з пересадкою в аеропорту Гельсінкі. Там йому й одягли кайданки», – пише опозиціонер.

Контракт із армією РФ. Опозиціонер Яшин попередив росіян про небезпеку фото 1

Як зазначив Яшин, війна рано чи пізно закінчиться. Путін рано чи пізно піде. Але принцип універсальної юрисдикції залишиться. І люди, які приїжджали зі зброєю до рук України, теж залишаться.

«Для чого я все це пишу? Раптом хтось із тих, хто читає, прямо зараз думає над підписанням контракту з Міноборони. До таких людей я хочу звернутися насамперед.

Чоловіки, воно того варте? Навіть якщо вивести за дужки питання моралі. Навіть якщо вдасться вижити, зберегти цілими руки-ноги та психічне здоров'я. Навіть якщо вдасться заробити на якусь «Ладу» чи однушку в Саратові. Чи варто НАЗАВЖДИ закривати для себе півсвіту, де не можна буде відвідати рідних та друзів, куди не можна буде злітати на відпочинок? Чи варто до кінця своїх днів тремтіти, очікуючи, що політична кон'юнктура зміниться й одного разу доведеться виправдовуватися словами «я просто виконував наказ»? Повірте: не варто. Збережіть себе. Це не ваша війна», – додав політик.

Раніше сербські найманці поскаржилися на знущання в російській армії. Зокрема, російське командування не дозволяло лікувати хворих сербських найманців, а також не забезпечувало їх зброєю. 

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Теги: Швеція чоловік Facebook політика наказ Фінляндія відпочинок гроші путін війна Міноборони депутат злочинець

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