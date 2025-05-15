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Втрати ворога станом на 15 травня 2025 – Генштаб ЗСУ

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Втрати ворога станом на 15 травня 2025 – Генштаб ЗСУ
РФ з початку війни втратила 48547 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 
фото з відкритих джерел

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1220 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок четверга, 15 травня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 15 травня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 15 травня втратила:

  • особового складу ‒ близько 970590 (+1220) осіб,
  • танків – 10812 (+8) од,
  • бойових броньованих машин – 22514 (+13) од,
  • артилерійських систем – 22872 (+45) од,
  • РСЗВ – 1384 (+2) од,
  • засоби ППО  – 1166 (+1) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 35000 (+140),
  • крилаті ракети – 3197 (+0),
  • кораблі /катери – 28 (+0) од,
  • підводні човни – 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 48547 (+165) од,
  • спеціальна техніка – 3892 (+8).
Втрати ворога станом на ранок 15 травня
Втрати ворога станом на ранок 15 травня
Генштаб ЗСУ

Активність флоту окупантів станом на 15 травня

  • В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
  • В Середземному морі три ворожі кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до восьми ракет.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – три судна, з них одне продовжило рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – сім суден, з них два рухалось з протоки Босфор.
Активність ворожого флоту станом на ранок 15 травня
Активність ворожого флоту станом на ранок 15 травня
ВМС ЗСУ

Нагадаємо, триває 1177-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: росія окупанти Чорне море ЗСУ війна Азовське море втрати

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