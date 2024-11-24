Що завадило Росії захопити Одесу та Миколаїв у 2022 році? Відповідь посла

Василь Боднар розповів, як Туреччина допомогла Україні на початку великої війни

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Туреччина закрила протоки Босфор і Дарданелли згідно з положеннями конвенції Монтре. Це не дозволило окупантам скористатися перевагою на морі для захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій. Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив посол України в Туреччині Василь Боднар.

«Одним із ключових етапів оборони України стало закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли. Одну «Москву» ми потопили, а ще два російські крейсери чекали у Середземному морі. І те, що Туреччина закрила протоки, вважаю, не дало змоги Росії використовувати свою перевагу на морі для захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій, які, за планами Москви, мали бути окуповані внаслідок операцій з моря», – сказав Боднар.

Дипломат додав, що Туреччина стала серйозним транспортним хабом для України.

«Раніше, коли кораблі з вантажами для України зупинялися в турецьких портах, нормативна база не дозволяла заїзду українських перевізників для транспортування цих вантажів. Нині триває транспортний безвіз. Без жодних ліцензій та дозволів наші компанії перевозять з турецьких та інших портів через територію Туреччини вкрай потрібні Україні вантажі», – зауважив Боднар.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган має намір представити свій план зупинення війни в Україні на зустрічі G20 у Ріо-де-Жанейро. Про це пише Bloomberg.

Видання стверджує, що Ердоган сподівається переконати Зеленського на мирні переговори в Стамбулі, оскільки він бачив розвіддані, які передбачають, що Україна може втратити набагато більше території протягом найближчих кількох місяців, якщо бойові дії не припиняться.