Путін хоче окупувати Одесу. Зеленський назвав мету

За словами президента, якщо Європа втратить Україну та Молдову, то це тільки заохотить Путіна до нової агресії

Глава України наголосив, що Кремль бачить Україну як ресурси та військову платформу для своїх наступних вторгнень

Російська Федерація планує захопити Одесу, а потім вийти до кордону з Молдовою та Румунією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа».

За словами Зеленського, південно-східна Європа, Україна є однією з головних цілей Росії для провокування хаосу. Такі дії країна-агресор вже проводила на Балканах, намагалася маніпулювати громадською думкою в Румунії, а Молдову протягом трьох десятиліть утримувати в бідності та нестабільності, щоб притягти під свій контроль.

«І якщо Європа втратить, якщо Європа програє у Молдові цього року, це заохотить Росію втручатися навіть більше у ваші країни, забираючи від вас ваші ресурси, ваш суверенітет та навіть вашу історію. І ось чому підтримка європейської Молдови є надзвичайно важливим завданням для усіх нас. І те саме стосується України», – каже він.

Українській лідер підкреслив, що РФ не бачить Україну як державу, а лише як ресурси та військову платформу для своїх наступних вторгнень. «Ми всі в регіоні працюємо з тим самим джерелом руйнувань. Сьогодні я пропоную, щоб ми сфокусувалися на трьох речах – оборона, єдність та реальний розвиток. І ви всі можете бачити, що Путін не хоче завершувати цю війну. Тому він вірить, що доки він може битися і домінувати над своїми, над його союзниками, він залишається політично живим», – додав глава нашої держави.

Під час саміту Україна – Південно-Східна Європа в Одесі я наголосив, що Москва розглядає Україну не як країну, а як джерело ресурсів і військову базу для своїх наступних вторгнень. Усі ми в регіоні маємо справу з одним і тим самим джерелом руйнування, - президент Зеленський pic.twitter.com/vLYUP4q7AB — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 11, 2025

Нагадаємо, в Одесі відбувається саміт «Україна – Південно-Східна Європа». За словами президента, під час засідання будуть розглянуті: регіональна безпека, стійкість до гібридних загроз, зміцнення торговельних і транспортних мереж, енергетична безпека, розмінування, післявоєнна відбудова, реабілітація, оздоровлення та підтримка військовослужбовців, дітей і ветеранів.

До слова, у ніч проти 11 червня російські терористи завдали ударів по Одещині. На місці влучань виникли пожежі, пошкоджені будинки. Обійшлось без постраждалих.

Як повідомлялося, Росія планує значно збільшити кількість своїх солдатів у Придністров'ї, однак можливості перекинути туди їх агресор не має. Раніше Міністерство закордонних справ Молдови рекомендувало своїм громадянам уникати поїздок до Росії. Серед причин, зокрема, назвали примусові заходи РФ щодо іноземців.