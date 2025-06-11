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Путін хоче окупувати Одесу. Зеленський назвав мету

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Путін хоче окупувати Одесу. Зеленський назвав мету
За словами президента, якщо Європа втратить Україну та Молдову, то це тільки заохотить Путіна до нової агресії
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Глава України наголосив, що Кремль бачить Україну як ресурси та військову платформу для своїх наступних вторгнень

Російська Федерація планує захопити Одесу, а потім вийти до кордону з Молдовою та Румунією. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського під час саміту «Україна – Південно-Східна Європа».

За словами Зеленського, південно-східна Європа, Україна є однією з головних цілей Росії для провокування хаосу. Такі дії країна-агресор вже проводила на Балканах, намагалася  маніпулювати громадською думкою в Румунії, а Молдову протягом трьох десятиліть утримувати в бідності та нестабільності, щоб притягти під свій контроль.

«І якщо Європа втратить, якщо Європа програє у Молдові цього року, це заохотить Росію втручатися навіть більше у ваші країни, забираючи від вас ваші ресурси, ваш суверенітет та навіть вашу історію. І ось чому підтримка європейської Молдови є надзвичайно важливим завданням для усіх нас. І те саме стосується України», – каже він.

Українській лідер підкреслив, що РФ не бачить Україну як державу, а лише як ресурси та військову платформу для своїх наступних вторгнень. «Ми всі в регіоні працюємо з тим самим джерелом руйнувань. Сьогодні я пропоную, щоб ми сфокусувалися на трьох речах – оборона, єдність та реальний розвиток. І ви всі можете бачити, що Путін не хоче завершувати цю війну. Тому він вірить, що доки він може битися і домінувати над своїми, над його союзниками, він залишається політично живим», – додав глава нашої держави.

Нагадаємо, в Одесі відбувається саміт «Україна – Південно-Східна Європа». За словами президента, під час засідання будуть розглянуті: регіональна безпека, стійкість до гібридних загроз, зміцнення торговельних і транспортних мереж, енергетична безпека, розмінування, післявоєнна відбудова, реабілітація, оздоровлення та підтримка військовослужбовців, дітей і ветеранів.

До слова, у ніч проти 11 червня російські терористи завдали ударів по Одещині. На місці влучань виникли пожежі, пошкоджені будинки. Обійшлось без постраждалих.

Як повідомлялося, Росія планує значно збільшити кількість своїх солдатів у Придністров'ї, однак можливості перекинути туди їх агресор не має. Раніше Міністерство закордонних справ Молдови рекомендувало своїм громадянам уникати поїздок до Росії. Серед причин, зокрема, назвали примусові заходи РФ щодо іноземців.

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Теги: Одеса саміт Володимир Зеленський

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