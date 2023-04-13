Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
Православні віруючі знають, що в священну дату потрібно купатися, прати речі, очищаючи тіло і дух
фото ілюстративне

Які обряди роблять в Чистий четвер і як звертатися до святих, щоб бути почутими

Чистий четвер 2023 – свято, яке цього року настає 13 квітня. Православні віруючі знають, що в священну дату потрібно купатися, прати речі, очищаючи тіло і дух. 

Що можна робити на Чистий четвер і не можна

Православні знають, що в ніч з середи на четвер потрібно прокинутися до світанку і скупатися. Вода в цей час має цілющу силу – можна змити порчу, гріхи і хвороби.

Під час купання кажуть замовляння:

Чистий Четвер Великдень славить, весь народ Православний Великдень славить, так би і мене люди славили, і молодий, і старий, щоб в пошані у начальства я раб Божий (ім'я) ходив, щоб справа моя мені прибуток приносила. Золото до Моїх рук липне, лине. Монети в гаманці позвякивають. Ключ. Замок. Язик. Амінь.

Після купання необхідно облитися холодною водою, а вмиватися краще з ємності, в яку ви попередньо покладіть срібну ложку або будь-яку прикрасу. 

У цей день господині також:

  • проводять генеральне прибирання;
  • викидають всі непотрібні речі;
  • печуть великодні паски і фарбують яйця;
  • готують четвергову «чорну» сіль.

Останній пункт особливо важливий. Цей ритуал означає, що жінки розжарюють кухонну сіль на сковороді, перемішуючи, поки вона не потемніє. Цією сіллю потім заправляють всі святкові страви – на Чистий четвер вона стає життєдайною.

Якщо говорити про те, чого не можна робити на Чистий четвер, то поради досить прості: воду, яка залишиться після прибирання, потрібно виливати за межами будинку. Тоді у вас вийде позбутися накопиченого негативу. Не можна залишати брудний посуд – потрібно мити його відразу після того, як поїли. Звісно, у велике церковне свято заборонено лаятися, ображатися і лихословити.

Що треба робити в Чистий четвер – прикмети

Святкова дата оповита не тільки великою кількістю ритуалів, а й має свої народні повір'я:

  • чи не прибрати будинку в Чистий четвер і зустріти Великдень в брудному будинку – до низки невдач і бід;
  • перерахувати всі гроші – знайти достаток і благополуччя;
  • позичити що-небудь – позбутися удачі і щастя;
  • хороша погода в четвер – в найближчому майбутньому буде багато приємних подій.

Слов'яни вірять, що в цей день можна дізнатися у потойбічних сил, як складеться ваше життя. Для цього потрібно запалити свічку, піднятися з нею в темряві на горище або сісти в темній кімнаті і, дивлячись на полум'я, задати питання. Відповідь присниться вам прийдешньої ночі.

Які слова сказати в Чистий четвер – молитви і замовляння

У це свято будь-яка молитва вважається особливо сильною, якщо ви читаєте її щиро і від душі.

Молитва для очищення душі від гріха

Як сповідь очищає, як вода бруд знімає, так і ти, четвер, чистим будь. Очисти мене від усякого зла, від образи людям, від непослуху, від нестримання, від диявольської хули, від поганої поголоски, від злих розмов, бісівських суперечок. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Молитва за рідних і близьких

Спаси, Господи, і помилуй батьки моя (імена), братію і сестри, і споріднені моя по плоті, і вся ближні роду мого, і други, і даруй їм мирна Твоя і премірна блага. Батьки моя, братію, сестри, дружину, чада і вся ближня роду мого у здоров'ї і довгоденстві дотримай. Визволи їх від усякої скорботи і потреби, даруй їм достаток плодів земних і у всіх благих починаннях помічник їм буди. До них же і мене під час своє благополучна поверни, та радіє милостем твоїм, завжди благословимо всесвяте ім'я твоє, Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Замовляння на щасливий шлюб

Покладіть ввечері нитку на поріг, а коли чоловік її переступить, зв'яжіть у вузол, примовляючи:

Раб Божий (ім'я) і я, його нитка, разом скручені, щільно зверчені. Як на цій нитці вузол не розв'яжеться, так і він зі мною ніколи не розлучиться.

Замовляння на удачу і щастя

Казати ці слова потрібно після закінчення прибирання.

Очищається Чистим четвергом вся Матінка-земля, очиститься Чистим четвергом, і душа моя. Як правильно ходять по небу сонце і місяць, по своєму колу вічному повертаються, так правильно повернеться і до мене щаслива частка і доля. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Читайте також: «Великдень» чи «Пасха», «паска» чи «куліч». Як святкувати грамотно?
Теги: традиції свято Великдень 2023

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні свято Теплого Олекси: що не можна робити цього дня
Сьогодні свято Теплого Олекси: що не можна робити цього дня
30 березня, 09:39
14 березня у світі відзначають день числа «Пі»
14 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14 березня, 00:01
22 березня таксисти всього світу відзначають професійне свято
22 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 березня, 00:05
Зеленський звільняє чиновників, справа про борг Януковича. Головне за 15 березня
Зеленський звільняє чиновників, справа про борг Януковича. Головне за 15 березня
15 березня, 21:03
Московські попи переконують, що роблять дуже багато корисного для України
Не вийшло особисто, використали інтернет: московські священники написали Зеленському звернення
20 березня, 20:00
Щороку 27 березня відзначається Всесвітній день театру
27 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
27 березня, 00:01
Олександр Гетманський помер у ніч проти 1 квітня
Пішов з життя Народний артист Олександр Гетманський
1 квiтня, 17:43
У мерії просять мешканців столиці надати перевагу трансляціям богослужінь онлайн
Великоднє богослужіння під час комендантської години: столична влада звернулася до киян
11 квiтня, 12:29
У Києві святкові молебні заплановані у 163-х культових спорудах
Як Київ святкуватиме Великдень: влада повідомила про безпекові заходи
11 квiтня, 15:26

Суспільство

Чистий четвер: листівки та привітання українською
Чистий четвер: листівки та привітання українською
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
Помірний дощ та місцями туман: прогноз погоди в Україні на 13 квітня
Помірний дощ та місцями туман: прогноз погоди в Україні на 13 квітня
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
В Україні зафіксовано землетрус
В Україні зафіксовано землетрус
ФСБ намагається вербувати українських біженців в Естонії
ФСБ намагається вербувати українських біженців в Естонії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
173K
Одна Україна щодня ховає своїх синів, а друга – почала зневажати армію
23K
Розтрощені стіни, вибиті двері: що УПЦ МП лишила після себе в Лаврі (фото)
18K
Шість вантажівок «ГАЗ-66» передали для тероборони Вінниччини
17K
В Україні зафіксовано землетрус
14K
«Ми навіть не знаємо, хто це стріляє». Жителі Брянщини просять негайної евакуації (відео)
12K
Війна дронів. Куди зникли Байрактари і чи з'являться в Україні власні «Шахеди»

Новини

Киянка цинічно познущалася над загибеллю українського полоненого (фото)
Сьогодні, 08:16
Військові злочини росіян. Генпрокурор назвав загальну кількість справ
Сьогодні, 06:45
Білорусь перевела свої війська у вищу ступінь боєготовності – Генштаб
Сьогодні, 06:30
ЗСУ змушені використовувати у боях трофейні російські танки: експерти пояснили причину (фото)
Сьогодні, 04:38
«Угорці платять за ножа, яким відрізали голову українському солдату» – радник Зеленського
Сьогодні, 04:00
Бомбардувальники, винищувачі та гелікоптери. Скільки всього авіаційної техніки ворог тримає у Білорусі
Сьогодні, 03:29

Прес-релізи

Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
Рух «Чесно» підготував виставку «Інформаційний спротив»
31 березня, 13:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту