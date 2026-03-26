Максим Бурич
26 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Свята 26 березня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

26 березня в Україні відзначають День Національної гвардії. У світі цей день відомий як «Фіолетовий день» або День хворих на епілепсію. За церковним календарем віряни святкують Собор архангела Гавриїла та Віддання свята Благовіщення Пресвятої Богородиці.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 26 березня 2026 року.

Свята в Україні

День Національної гвардії України

Професійне свято особливого військового формування, до якого відносяться бригади та полки оперативного призначення і охорони громадського призначення, а також полки охорони важливих державних об'єктів тощо. Свято було створене президентом України Петром Порошенком 18 березня 2015 року. Головна мета цього дня полягає у вшануванні великого значення Національної гвардії України в обороні державних кордонів, захисту інтересів громадян нашої країни.

Міжнародні та національні свята

Фіолетовий день (День хворих на епілепсію)

Подія була створена за ініціативи звичайної дев'ятирічної дівчинки Кессіді Меган, яка хворіє на епілепсію. Сталося це 2008 року. Кессіді дуже хотіла показати людям, що існує чимало міфів про цю хворобу. Вона прикріпила до свого одягу фіолетову стрічку, яка відтоді стала символом події. Епілепсією є група хронічних неврологічних захворювань, характерною ознакою яких є судомні напади.

Сьогодні Пурпурний день святкується більш ніж у 100 країнах по всьому світу. Це свято не лише нагадує про важливість підтримки людей з епілепсією, але й сприяє розвитку розуміння цієї хвороби, а також освіти про те, як правильно допомогти людині під час нападу.

Пурпурний день – це не лише нагадування про проблему епілепсії, але й шанс для кожного з нас зробити реальний внесок у підтримку людей з цією недугою, розвиваючи обізнаність і емпатію до тих, хто цього потребує.

Релігійні свята та їхня історія

Собор архангела Гавриїла та Віддання Благовіщення

На наступний день після великого свята Благовіщення церква вшановує того, хто приніс Радісну Звістку – архангела Гавриїла. Він вважається вісником Божих таємниць. Саме Гавриїл з'являвся пророку Даниїлу, праведному Захарії та Діві Марії.

Також сьогодні відбувається «Віддання Благовіщення» – завершальний день святкування, коли молитовно підбивається підсумок події. У цей день віряни ще раз звертаються до архангела Гавриїла з проханнями про захист від бід та допомогу у добрих справах, адже він вважається могутнім заступником перед Господом.

Народні вірування та прикмети

За народними прикметами, 26 березня звертають увагу на такі явища:

  • Яка погода сьогодні, такою вона буде і на день мученика Євтихія (6 квітня);
  • якщо до цього дня розпустилася верба – час виставляти бджіл на пасіку;
  • заморозки вранці обіцяють затяжну весну та холодний квітень;
  • сонце на сході дуже ясне – літо буде сонячним та сухим.

Історичні події

  • 1636 рік – засновують Утрехтський університет;
  • 1826 рік – Шуберт дає свій єдиний публічний концерт;
  • 1830 рік – у Пальмірі, штат Нью-Йорк, надходить в продаж Книга Мормона – священний текст Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів;
  • 1845 рік – у США отримують патент на медичний пластир;
  • 1881 рік – Румунія стає королівством;
  • 1904 рік – завершується будівництво та здається в експлуатацію нова будівля Львівського залізничного вокзалу;
  • 1917 рік – до Києва із заслання повертається Михайло Грушевський, якого вітають піднятим жовто-блакитним прапором;
  • 1920 рік – Латвія визнає незалежність Української Народної Республіки та її уряд;
  • 1945 рік – завершується битва за Іодзіму – єдина наземна операція японських сил, в якій втрати армії США перевищують їхні власні;
  • 1956 рік – підписують міжнародну угоду про створення Об'єднаного інституту ядерних досліджень у Дубні;
  • 1971 рік – Східний Пакистан проголошує незалежність від Пакистану, утворивши державу Бангладеш та розпочавши війну за незалежність;
  • 1979 рік – прем'єр-міністр Ізраїлю Менахем Бегін, президент Єгипту Анвар Садат та президент США Джиммі Картер підписують єгипетсько-ізраїльську мирну угоду;
  • 1992 рік – Верховна Рада України приймає закон «Про внутрішні війська Міністерства внутрішніх справ України»;
  • 1995 рік – у перших семи країнах ЄС вступають у дію Шенгенські угоди про скасування візового контролю на кордонах;
  • 1999 рік – макровірус Мелісса починає розповсюджуватися по всьому світу через електронну пошту, завдавши шкоди на приблизно $80 млн;
  • 2006 рік – чергові парламентські вибори в Україні;
  • 2008 рік – вперше у Новій Шотландії, Канада, відбувається акція на підтримку хворих на епілепсію, яка отримала назву Фіолетовий день.

Іменини

День ангела святкують: Гавриїл, Василь, Лариса, Степан, Алла, Ганна.

