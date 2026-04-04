4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Максим Бурич
Свята 4 квітня 2026 року: що відзначають християни, історичні події та які існують прикмети

4 квітня у світі відзначають Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та Міжнародний день моркви. За церковним календарем віряни вшановують пам'ять преподобних Йосифа Піснописця та Юрія з Малеї.

«Главком» розповідає про свята, історію, традиції та прикмети 4 квітня 2026 року.

Зміст

Міжнародні та національні свята

Всесвітній день моркви

Свято, засноване у 2003 році для популяризації вживання цього корисного овоча. Морква багата на вітаміни та антиоксиданти, а цей день – чудовий привід приготувати смачні страви або дізнатися більше про здорове харчування.

Міжнародний день просвіти з питань мінної небезпеки та допомоги в діяльності, пов'язаній із розмінуванням

Заснований Генеральною Асамблеєю ООН у 2005 році. Для України цей день має критичне значення, оскільки наша держава наразі є однією з найбільш замінованих у світі. Мета дня – привернути увагу до небезпеки мін, підтримку постраждалих та прискорення очищення земель для безпечного життя.

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті преподобних Йосифа Піснописця та Юрія з Малеї

4 квітня православна церква вшановує двох великих подвижників.

Йосиф Піснописець (IX століття) був видатним церковним поетом та гімнографом. Він народився на Сицилії, згодом став ченцем у Солуні. Під час іконоборчих гонінь він зазнав переслідувань і тривалого ув'язнення. Йосиф написав близько 300 канонів та сотні піснеспівів, які й сьогодні використовуються під час богослужінь. Його називають «солов'єм Церкви» за красу та духовну глибину його творів.

Юрій (Георгій) з Малеї жив у IX столітті і був відомим пустельником. Він залишив світське життя заради самотності на горі Малея (мис у Пелопоннесі), де прославився строгим аскетизмом та даром прозорливості. Його приклад надихав багатьох вірян шукати духовного оновлення через молитву.

Народні вірування та прикмети

У народі цей день пов’язували з прильотом птахів, особливо вільшанок та плисок. Казали: «На Йосифа журавель кричить, весну звіщає».

  • Якщо сонячний день і синє небо – очікуйте на добрий врожай зерна;
  • Вільха розпустилася раніше за березу – літо буде дощовим;
  • Багато «сережок» на вільсі – до хорошого врожаю вівса;
  • Якщо журавлі летять мовчки і низько – скоро настане негода.

Історичні події

  • 1103 рік – київський князь Володимир Мономах розгромив половців.
  • 1147 рік – суздальський князь Юрій Долгорукий влаштував в Москві великий бенкет на честь свого союзника князя Новгород-Сіверського Святослава Ольговича. Це була перша літописна згадка про Москву.
  • 1581 рік – колишній пірат Френсіс Дрейк завершив навколосвітню подорож.
  • 1785 рік – англійський винахідник Картрайт отримує патент на механічний ткацький верстат з ножним приводом.
  • 1794 рік – в ході Польського повстання відбулася битва під Рацлавіцамі, в якій польські повстанці під керівництвом Тадеуша Костюшко перемогли російське царське військо Денисова і Тормасова.
  • 1881 рік – Лос-Анджелес отримав статус міста.
  • 1887 рік – у Лондоні почалася Перша Колоніальна Конференція.
  • 1932 рік – після 5 років досліджень професор Чарльз Глен Кінг з університету міста Піттсбург виділив вітамін C.
  • 1949 рік – у Вашингтоні представники Бельгії, Великобританії, Данії, Ісландії, Італії, Канади, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, США та Франції підписали Північноатлантичний пакт (дата створення НАТО).
  • 1960 рік – на 32-й церемонії вручення нагород Американської академії кіномистецтв 11 «Оскарів» дісталося фільму «Бен Гур». Це досягнення зумів повторити тільки фільм «Титанік».
  • 1964 рік – відразу 5 перших позицій у хіт-параді американського журналу Billboard зайняли пісні групи «Бітлз». Це досягнення не зміг повторити жоден виконавець.
  • 1973 рік – у Нью-Йорку відкрили комплекс Всесвітнього торгового центру, який спроєктував японський архітектор Мінору Ямасакі. Комплекс був зруйнований 11 вересня 2001 року у результаті терористичної атаки.

Іменини

День ангела святкують: Йосип, Георгій (Юрій), Веніамін, Никифор.

