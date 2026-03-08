Головна Країна Суспільство
Яке релігійне свято відзначається 9 березня 2026: традиції та молитва

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
колаж: glavcom.ua

Свята 9 березня в церковному календарі – День пам’яті святих 40 мучеників, що в Севастійському озері мучилися

9 березня православна церква вшановує пам'ять 40 мучеників, що в Севастійському озері мучилися. Це свято присвячене неймовірній силі віри та стійкості сорока воїнів, які віддали життя за свої християнські переконання.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 9 березня 2026 року.

Зміст

Релігійні свята та їхня історія

День пам’яті святих 40 мучеників Севастійських

Яке релігійне свято відзначається 9 березня 2026: традиції та молитва фото 1

9 березня церква вшановує пам'ять сорока воїнів-християн, які служили в римському війську в місті Севастія (сучасна Туреччина) на початку IV століття. Коли правитель-язичник наказав воїнам вклонитися ідолам, вони відмовилися, заявивши, що є християнами.

За відмову їх вивели на озеро, покрите кригою, і змусили стояти у крижаній воді всю ніч. На березі для спокуси мучеників розпалили лазню, але жоден із воїнів не зрадив своєї віри. Лише один із них, не витримавши тортур, побіг до тепла, але, ледь переступивши поріг лазні, впав мертвим. Його місце в озері негайно зайняв один із охоронців, який був вражений мужністю християн. Ранком, побачивши, що всі воїни живі, мучителі розбили їм гомілки і спалили. Пам'ять про їхній подвиг залишається символом незламності духу.

Молитви дня

О, святі славні сорок мучеників Христових, що в Севастії в озері мучилися! До вас ми, немічні й грішні, звертаємося з надією та молитвою. Благаємо вас: моліть Всемилостивого Бога за нас. Погляньте на наші земні скорботи, допоможіть нам здолати випробування та зміцніть нас у вірі. Ви, що вистояли у вогні та льоді заради Христа, допоможіть і нам зберегти твердість духу перед лицем життєвих негараздів. Визволіть нас від усякого зла, від ворогів видимих і невидимих. Нехай вашими молитвами Господь дарує нам мир, спокій та силу для добрих справ.

Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що цей день має особливу енергетику, а погода 9 березня вказує на те, яким буде подальше майбутнє:

  • Якщо птахи повертаються з вирію і починають будувати гнізда на сонячній стороні – весна буде холодною.
  • Якщо в цей день ще лежить сніг – травень обіцяє бути досить прохолодним.
  • Чути щебетання синиць – це віщує вдалий і плідний рік.
  • Якщо випав сніг – Великдень буде холодним.
  • Зустріти цього дня лелеку вважається добрим знаком, що обіцяє добробут та щастя в родині.

