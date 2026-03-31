Великдень-2026: у супермаркетах Києва з’явилися перші паски (ціни та фото)

До Великодня, який цьогоріч припадає на 12 квітня, залишається менше двох тижнів, проте столичні магазини вже почали заповнювати полиці святковою випічкою. «Главком» проаналізував перші ціни на паски у популярних торгових мережах Києва.

Станом на 31 березня продаж великоднього асортименту вже стартував у більшості мереж супермаркетів.

Великодні паски у «Сільпо»

У мережі «Сільпо» вибір пасок традиційно широкий – від зовсім крихітних варіантів до великих сімейних кексів. Найменша пасочка вагою 100 грамів обійдеться покупцям у 39,99 грн, середня паска (300 г) коштує 89,90 грн, а велика (600 г) – 149 грн.

Цьогоріч ритейлер знову пропонує гастрономічну цікавинку для тих, хто полюбляє з'їдати лише найсолодшу частину випічки. У продажу з'явилися окремі «Верхівки паски»: звичайна обійдеться у 54,99 грн, а екзотична з манго – у 69,99 грн. Варто зазначити, що такий незвичний формат з’явився на полицях мережі ще минулого року і став справжнім «хітом» соцмереж та обговорень покупців.

Окрім «верхівок», для найменших киян пропонують тематичний великодній кекс у формі зайченяти за 69,99 грн.

Великодні паски в АТБ

На полицях мережі АТБ станом на 31 березня також вже є святкова випічка власного виробництва та партнерських пекарень.

Для тих, хто шукає невеликий святковий атрибут, пропонують Паску Великодню (130 г) за ціною 41,50 грн. Якщо ж ви хочете спробувати щось вишуканіше, у продажу є Паска-крафін (300 г), яка обійдеться у 179,90 грн. Також для шанувальників італійських традицій представлений Панетон із сухофруктами (430 г) за 204,90 грн.

Великодні паски у Varus

У мережі Varus вже представлений широкий асортимент випічки від відомих столичних хлібозаводів. Тут можна знайти як зовсім бюджетні варіанти, так і дорожчі позиції для справжніх гурманів.

Найдоступнішою пропозицією є маленька паска від виробника «Рома» (100 г), яка коштує лише 34,90 грн. Для тих, хто надає перевагу класиці від перевірених брендів, пропонують кекс «Київхліб» святковий пасхальний (300 г) за 102,90 грн.

Окремої уваги заслуговує преміальний сегмент від БКК. Зокрема, кекс «Паска сирна з цукатами» вагою 500 грамів обійдеться покупцям у 309,90 грн. Це одна з найдорожчих позицій у мережі на цей момент.

Не відстають від столичних супермаркетів і фірмові магазини Roshen. Тут ставку зробили на подарункові формати. Великодній кекс вагою 520 грамів зараз коштує 298,25 грн. Це варіант із посипкою з молочного шоколаду та шматочки ніжної глазурі в середині.

Зауважимо, що Великдень 2026 року, який святкуватимуть католики 5 квітня, а православні – 12 квітня, обіцяє стати одним із найдорожчих за останні роки. Попри сподівання на стабілізацію цін, вартість традиційного святкового кошика продовжує бити рекорди: цьогоріч набір базових продуктів обійдеться родині майже у дві тисячі гривень. Головними драйверами подорожчання стали м'ясна продукція та молочні вироби, ціни на які злетіли через дефіцит сировини та зростання витрат на логістику. Скільки саме доведеться викласти за паску, яйця та домашню ковбасу, і чи реально зібрати «бюджетний» кошик у нинішніх реаліях – розбирався «Главком».