Великдень-2026: у супермаркетах Києва з’явилися перші паски (ціни та фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Великодні паски у мережі «Сільпо»
фото: glavcom.ua

До Великодня, який цьогоріч припадає на 12 квітня, залишається менше двох тижнів, проте столичні магазини вже почали заповнювати полиці святковою випічкою. «Главком» проаналізував перші ціни на паски у популярних торгових мережах Києва.

Станом на 31 березня продаж великоднього асортименту вже стартував у більшості мереж супермаркетів.

Великодні паски у «Сільпо»

У мережі «Сільпо» вибір пасок традиційно широкий – від зовсім крихітних варіантів до великих сімейних кексів. Найменша пасочка вагою 100 грамів обійдеться покупцям у 39,99 грн, середня паска (300 г) коштує 89,90 грн, а велика (600 г) – 149 грн.

Паски у мережі «Сільпо»
фото: glavcom.ua
Найменша пасочка у «Сільпо» коштує майже 40 грн
фото: glavcom.ua

Цьогоріч ритейлер знову пропонує гастрономічну цікавинку для тих, хто полюбляє з'їдати лише найсолодшу частину випічки. У продажу з'явилися окремі «Верхівки паски»: звичайна обійдеться у 54,99 грн, а екзотична з манго – у 69,99 грн. Варто зазначити, що такий незвичний формат з’явився на полицях мережі ще минулого року і став справжнім «хітом» соцмереж та обговорень покупців.

Верхівка паски з манго
фото: glavcom.ua

Окрім «верхівок», для найменших киян пропонують тематичний великодній кекс у формі зайченяти за 69,99 грн.

Великодній кекс у формі зайченяти
фото: glavcom.ua

Великодні паски в АТБ

На полицях мережі АТБ станом на 31 березня також вже є святкова випічка власного виробництва та партнерських пекарень.

Для тих, хто шукає невеликий святковий атрибут, пропонують Паску Великодню (130 г) за ціною 41,50 грн. Якщо ж ви хочете спробувати щось вишуканіше, у продажу є Паска-крафін (300 г), яка обійдеться у 179,90 грн. Також для шанувальників італійських традицій представлений Панетон із сухофруктами (430 г) за 204,90 грн.

Найменша пасочка в «АТБ» коштує 41,50 грн
фото: atbmarket.com
Крафін в «АТБ»
фото: atbmarket.com
Панетон із сухофруктами в «АТБ» вагою 430 гр
фото: atbmarket.com

Великодні паски у Varus

У мережі Varus вже представлений широкий асортимент випічки від відомих столичних хлібозаводів. Тут можна знайти як зовсім бюджетні варіанти, так і дорожчі позиції для справжніх гурманів.

Найдоступнішою пропозицією є маленька паска від виробника «Рома» (100 г), яка коштує лише 34,90 грн. Для тих, хто надає перевагу класиці від перевірених брендів, пропонують кекс «Київхліб» святковий пасхальний (300 г) за 102,90 грн.

Паска Рома 0,1 кг у Varus
скриншот з сайту varus.ua
Кекс святковий «Київхліб» 0,3 кг у Varus
скриншот з сайту varus.ua

Окремої уваги заслуговує преміальний сегмент від БКК. Зокрема, кекс «Паска сирна з цукатами» вагою 500 грамів обійдеться покупцям у 309,90 грн. Це одна з найдорожчих позицій у мережі на цей момент.

Паска сирна з цукатами 0,5 кг у Varus
скриншот з сайту varus.ua

Не відстають від столичних супермаркетів і фірмові магазини Roshen. Тут ставку зробили на подарункові формати. Великодній кекс вагою 520 грамів зараз коштує 298,25 грн. Це варіант  із посипкою з молочного шоколаду та шматочки ніжної глазурі в середині.

Великодній кекс від Roshen
фото: glavcom.ua

Зауважимо, що Великдень 2026 року, який святкуватимуть католики 5 квітня, а православні – 12 квітня, обіцяє стати одним із найдорожчих за останні роки. Попри сподівання на стабілізацію цін, вартість традиційного святкового кошика продовжує бити рекорди: цьогоріч набір базових продуктів обійдеться родині майже у дві тисячі гривень. Головними драйверами подорожчання стали м'ясна продукція та молочні вироби, ціни на які злетіли через дефіцит сировини та зростання витрат на логістику. Скільки саме доведеться викласти за паску, яйця та домашню ковбасу, і чи реально зібрати «бюджетний» кошик у нинішніх реаліях – розбирався «Главком».

Теги: Київ ціни Великдень 2026 супермаркет

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

