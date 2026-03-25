Яке релігійне свято відзначається 26 березня 2026: традиції та молитва

Свята 26 березня в церковному календарі – Собор Архангела Гавриїла та Віддання Благовіщення

26 березня православна церква вшановує Собор Архангела Гавриїла – Божого вісника, який приніс Діві Марії звістку про народження Спасителя. Також цього дня відзначають Віддання Благовіщення Пресвятої Богородиці, що завершує святкування однієї з найбільших подій християнського світу.

«Главком» розповідає про релігійні свята, історію, традиції та прикмети 26 березня 2026 року.

Релігійні свята та їхня історія

Собор Архангела Гавриїла та Віддання Благовіщення

26 березня православна церква вшановує Архангела Гавриїла, який є одним із семи вищих ангелів. Його ім'я означає «Фортеця Божа» або «Сила Божа». Саме Гавриїл був обраний Господом, щоб сповіщати людям про найважливіші події: він з'явився пророку Даниїлу, щоб пояснити видіння про майбутнє, праведному Захарії – щоб сповістити про народження Івана Хрестителя, і, нарешті, Пресвятій Діві Марії в Назареті.

Сьогодні також відбувається Віддання свята Благовіщення. Це особливий день, коли церква востаннє в році під час богослужіння згадує подію Благовіщення в урочистих піснеспівах. Собор Архангела Гавриїла встановлений на наступний день після самого свята, щоб висловити особливу шану небесному посланцеві, який послужив таїнству спасіння людства.

Молитви дня

О, святий Архангеле Гавриїле! Ти, що приніс із небес Діві Назаретській радісну звістку про народження Сина Божого, почуй і нашу щиру молитву. Будь для нас вісником миру та духовної сили в часи випробувань. Визволи нас від зневіри, зміцни нашу надію на Господа і допоможи нам завжди обирати шлях істини та добра. Моли Бога за нас, грішних, щоб Він дарував нам спокій душевний і благословення для нашої землі. Амінь

Народні вірування та прикмети

Наші предки вірили, що Архангел Гавриїл володіє великою силою над природою, тому звертали увагу на такі знаки: