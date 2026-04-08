Великодні традиції: як потрібно прибирати оселю напередодні свята

glavcom.ua
Четвер на Страсному тижні, останньому тижні перед Великоднем, називається Чистим

У 2026 році Чистий четвер припадає на 9 квітня. Саме цього дня на Таємній Вечері Христос власноруч омив ноги кожному зі своїх учнів. Звідти й пішла назва, і четвер став Чистим.

Однак християнські звичаї тісно переплелися з дохристиянськими традиціями, коли святкували прихід весни та весняне рівнодення. Прибирання символізувало очищення житла від темної холодної енергії зими та «наближало» весну.

Що треба зробити у квартирі напередодні Великодня

Вимити вікна

З осені шибки вікон забруднилися через дощі та сніги, пилюку машин. А чисте весняне повітря потрібно зустрічати з прозорим склом. Миття вікон перед Великоднем символізує очищення від забруднень та пилу, які накопичилися впродовж зими. Це також може вважатися символічним очищенням душі та серця перед святами. Також в Україні вікна перед Великоднем миють, щоб убезпечитися від злого ока. Це пов'язано з тим, що вікна можуть бути сприйняті як вікно у душу будинку,

Випрати фіранки та постільну білизну

В цій традиції закладене природне бажання зустріти Христа, що знову народився, у свіжості та чистоті. З точки зору язичества – це знову ж таки оновлення енергетики будинку. Це також може вважатися символічним очищенням душі та серця перед святами,

Ретельно вичистити всі кутки

Прибирання всіх кутків дому символізує очищення від всього зайвого та негативного, що може накопичитися протягом року,

Викинути старі, непотрібні речі

Розібрати речі, позбавитися від мотлоху, посуду, що тріснув також бажано перед Пасхою. Старі речі часто нагадують про сумне минуле та можуть викликати никати негативні емоції. Викидання старих речей може бути сприйнятим як символічний акт відродження та нового початку

Раніше наші предки намагалися перед Великоднем побілити стелі, пофарбувати стіни тощо. Це було зроблено для створення святкового настрою та прикрашення дому на Великдень. Крім того, це може бути сприйнято як символічний акт очищення та відродження, що асоціюється зі святом Великодня.

Читайте також:

Читайте також

Компанії оприлюднили розклад роботи своїх відділень на період Великодніх свят
«Укрпошта» та «Нова пошта» опублікували графік роботи на Великдень
Вчора, 08:30
Страсна седмиця у 2026 році розпочинається 6 квітня
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
6 квiтня, 06:45
4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4 квiтня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 3 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 3 квітня 2026: традиції та молитва
2 квiтня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 2 квітня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 2 квітня 2026: традиції та молитва
1 квiтня, 22:00
Події в українському православ’ї після упокоєння Патріарха Філарета: факти та оцінки
Події в українському православ’ї після упокоєння Патріарха Філарета: факти та оцінки
1 квiтня, 18:48
Великодній кошик 2026: скільки витратять українці та що подорожчало найбільше
Великодній кошик 2026: скільки витратять українці та що подорожчало найбільше
24 березня, 15:15
21 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
21 березня, 00:00
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 березня, 00:00

Суспільство

Великодні традиції: як потрібно прибирати оселю напередодні свята
Великодні традиції: як потрібно прибирати оселю напередодні свята
Ощадбанк відреагував на «нові докази» Угорщини у справі українських інкасаторів
Ощадбанк відреагував на «нові докази» Угорщини у справі українських інкасаторів
Факультет цифрової трансформації розпочав роботу у Силах оборони
Факультет цифрової трансформації розпочав роботу у Силах оборони
Очільник «Укрпошти» розповів, чим його шокували священники в РФ
Очільник «Укрпошти» розповів, чим його шокували священники в РФ
Населення України скоротилося до 20 мільйонів? Демограф проаналізував скандальну статтю
Населення України скоротилося до 20 мільйонів? Демограф проаналізував скандальну статтю
Розвідник, який виконував складні завдання в тилу ворога. Згадаймо Антона Полюховича
Розвідник, який виконував складні завдання в тилу ворога. Згадаймо Антона Полюховича

Новини

УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Сьогодні, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Сьогодні, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Сьогодні, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Сьогодні, 08:29
Велика середа: традиції і заборони третього дня Страсного тижня
Сьогодні, 07:07
Місячна місія: астронавти повертаються додому
Вчора, 09:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
