Великодні традиції: як потрібно прибирати оселю напередодні свята

Четвер на Страсному тижні, останньому тижні перед Великоднем, називається Чистим

У 2026 році Чистий четвер припадає на 9 квітня. Саме цього дня на Таємній Вечері Христос власноруч омив ноги кожному зі своїх учнів. Звідти й пішла назва, і четвер став Чистим.

Однак християнські звичаї тісно переплелися з дохристиянськими традиціями, коли святкували прихід весни та весняне рівнодення. Прибирання символізувало очищення житла від темної холодної енергії зими та «наближало» весну.

Що треба зробити у квартирі напередодні Великодня

Вимити вікна

З осені шибки вікон забруднилися через дощі та сніги, пилюку машин. А чисте весняне повітря потрібно зустрічати з прозорим склом. Миття вікон перед Великоднем символізує очищення від забруднень та пилу, які накопичилися впродовж зими. Це також може вважатися символічним очищенням душі та серця перед святами. Також в Україні вікна перед Великоднем миють, щоб убезпечитися від злого ока. Це пов'язано з тим, що вікна можуть бути сприйняті як вікно у душу будинку,

Випрати фіранки та постільну білизну

В цій традиції закладене природне бажання зустріти Христа, що знову народився, у свіжості та чистоті. З точки зору язичества – це знову ж таки оновлення енергетики будинку. Це також може вважатися символічним очищенням душі та серця перед святами,

Ретельно вичистити всі кутки

Прибирання всіх кутків дому символізує очищення від всього зайвого та негативного, що може накопичитися протягом року,

Викинути старі, непотрібні речі

Розібрати речі, позбавитися від мотлоху, посуду, що тріснув також бажано перед Пасхою. Старі речі часто нагадують про сумне минуле та можуть викликати никати негативні емоції. Викидання старих речей може бути сприйнятим як символічний акт відродження та нового початку

Раніше наші предки намагалися перед Великоднем побілити стелі, пофарбувати стіни тощо. Це було зроблено для створення святкового настрою та прикрашення дому на Великдень. Крім того, це може бути сприйнято як символічний акт очищення та відродження, що асоціюється зі святом Великодня.