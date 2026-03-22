Українські політики назвали подію, яка має стати найкращим «пам'ятником» для Патріарха Філарета

Філарет присвятив усе своє життя розбудові незалежної української церкви
Політики закликали до остаточного духовного єднання

У неділю, 22 березня 2026 року, під час церемонії прощання з Патріархом Філаретом, відомі українські політики висловили співчуття та поділилися баченням того, як має бути вшанована пам'ять спочилого ієрарха. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви народних депутатів Ірини Геращенко та Ростислава Павленка.

Політики висловили глибокий сум через втрату постаті такого масштабу. Вони наголосили, що Філарет присвятив усе своє життя розбудові незалежної української церкви, і саме завершення цієї справи має стати головним меморіалом на його честь.

За словами Геращенко та Павленка, найкращою дією в пам’ять про Філарета та його внесок в історію України стане повне та щире об’єднання УПЦ КП і ПЦУ. Політики підкреслили, що подолання внутрішніх розділень та зміцнення єдиної помісної церкви – це те, чого найбільше прагнув Патріарх протягом останніх десятиліть свого служіння.

«Для спочилого найкращою дією на памʼять Філарета буде обʼєднання УПЦ КП і ПЦУ», – зазначили політики.

Нагадаємо, що наразі у Володимирському соборі триває літургія, де поминають Митрополита Епіфанія, що фактично підтверджує визнання собором канонічного порядку ПЦУ та курс на єдність, про який заявляють державні діячі.

Як відомо, семеро архієреїв Української православної церкви Київського патріархату наступного дня після смерті патріарха Філарета повідомили про обрання новим патріархом архієпископа Сумського Никодима, проголосувавши, зокрема, онлайн. Про це йдеться у відео, яке опублікував новий архієпископ, а також в спільній заяві архієреїв Української Православної Церкви.

Так, у відео, що його опублікував Никодим, зазначається, що «акт про обрання патріарха Київського і всієї Руси-України предстоятеля Української Православної Церкви Київського патріархату» було оголошено на «позачерговому засіданні Архієрейського собору УПЦ КП», яке відбулося ввечері 20 березня і зранку 21 березня.

Нагадаємо, що після завершення літургії у Володимирському соборі відбудеться чин поховання Патріарха Філарета. Тисячі вірян продовжують прибувати до храму, щоб віддати останню шану спочилому духовному лідеру.

Раніше «Главком» писав, що Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет офіційно склав духовний заповіт – документ, у якому зафіксував своє бачення майбутнього Української православної церкви та власні розпорядження після смерті. У документі Філарет наголошував, що все життя присвятив розбудові незалежної Української православної церкви та вірить у повне об’єднання українського православ’я, незалежного від Москви.

Там же було вказано і місце останнього спочинку. Філарет заповідав, аби його поховали саме у Володимирському соборі.

Духовний заповіт Патріарха Філарета

Нагадаємо, «Главком» писав, що після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет. Він помер у лікарні.

Раніше повідомлялося, що Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я ієрарха. Філарет перебував під постійним наглядом в одному зі спеціалізованих закладів столиці.

До слова, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбувся чин прощання з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Митрополит Епіфаній провів літію за спочилим Святійшим Патріархом. Загалом прощання з предстоятелем УПЦ КП триватиме протягом вечора 20 березня та всього дня 21 березня. Чин відспівування і поховання відбудуться в неділю, 22 березня.

Як відомо, 23 січня 2026 року Патріарх Філарет відзначив своє 97-річчя.

