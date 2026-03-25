Церковний календар на квітень 2026: коли святкуємо Вербну неділю та Великдень

Максим Бурич
Церковний календар. Квітень 2026 року
Які свята відзначають віряни у квітні 2026 року

У квітні 2026 року на вірян чекає головна подія літургійного року – Світле Христове Воскресіння. Оскільки Великдень є перехідним святом, його дата визначається за методикою, спільною для більшості християн світу, що робить цей місяць часом найсуворішого посту та найбільшої радості.

Нагадаємо, оскільки Великий піст 2026 року розпочався ще 23 лютого, у 2026 році квітень стане місяцем переходу від скорботи Страсного тижня до тріумфу життя та святкування Великодня.

«Главком» підготував актуальний церковний календар та перелік ключових духовних подій у квітні 2026 року.

Головні церковні свята у квітні 2026 року

  • 4 квітня – Лазарева субота;
  • 5 квітня – Вхід Господній у Єрусалим, Вербна неділя;
  • 12 квітня – Світле Христове Воскресіння, Великдень.

Піст

  • 6-11 квітняСтрасний тиждень (особливо суворий піст);
  • 9 квітня – Великий (Чистий) четвер. Спомин Таємної вечері;
  • 10 квітня – Велика (Страсна) п'ятниця. Спомин святих спасенних страстей Господніх (найсуворіший піст);
  • 13-19 квітня – Світла седмиця (тиждень без посту).

Поминальні дні

21 квітняРадониця. Це перший вівторок після Світлої седмиці, коли церква закликає розділити радість Воскресіння Христового з померлими родичами. У цей день традиційно відвідують цвинтарі та звершують паніхиди.

Перелік свят у церковному календарі на квітень 2026 року:

Дата

Православне свято

1 квітня

преподобної Марії Єгипетської
2 квітня преподобного Тита Чудотворця
3 квітня преподобного Микити ісповідника; мучениці Теодозії, діви
4 квітня

Лазарева субота

преподобних Йосифа Піснописця і Юрія з Малеї

5 квітня

Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя)

святих мучеників Теодула, Агатопода та інших

6 квітня

Великий понеділок (Початок страсного тижня)

святого Методія, учителя слов'ян; святого Євтихія, архієпископа Константинопольського

7 квітня

Великий вівторок

святого преподобного Юрія Мелітійського
8 квітня

Велика середа

святих апостолів Іродіона, Руфа, Агава та інших
9 квітня

Великий четвер (Чистий четвер)

святого мученика Євпсихія

10 квітня

Страсна п’ятниця

святих мучеників Терентія, Афрікана, Максима, Помплія і 36-ти інших

11 квітня

Велика субота

святого священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського

12 квітня

Великдень (Воскресіння Господнє)

преподобного ісповідника Василія, єпископа Парійського
13 квітня

Світлий понеділок

святого священномученика Артемона
14 квітня

Світлий вівторок

святого ісповідника Мартина, Папи Римського
15 квітня

Світла середа

святих апостолів із 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима
16 квітня

Світлий четвер

святих мучениць Агафії, Ірини і Хіонії;
17 квітня

Світла п’ятниця

святих преподобних Симеона Персидського і Акакія Мелетійського
18 квітня

Світла субота

святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта
19 квітня

святого преподобного Івана Печерника
20 квітня

святого преподобного Теодора Трихіни
21 квітня святого священномученика Януарія та інших

22 квітня

святих преподобних Теодора Сикеота і Віталія

23 квітня

святого великомученика Юрія Побідоносця
24 квітня святого мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів
25 квітня святого апостола і євангелиста Марка
26 квітня святого священномученика Василія, єпископа Амасійського

27 квітня

святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, єпископа Волинського
28 квітня святих мучеників Максима і Дади
29 квітня святих дев'ятьох мучеників у Кизиці; святого преподобного Мемнона
30 квітня святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова

Читайте також:

Читайте також

1903 року День Святого Патріка став офіційним вихідним днем ​​в Ірландії
День святого Патріка: традиції та історія свята
17 березня, 06:15
Яке релігійне свято відзначається 3 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 3 березня 2026: традиції та молитва
2 березня, 22:00
Яке релігійне свято відзначається 4 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 4 березня 2026: традиції та молитва
3 березня, 22:00
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 березня, 00:00
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
10 березня, 00:00
Яке релігійне свято відзначається 10 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 10 березня 2026: традиції та молитва
9 березня, 22:00
Ілія II обіймав посаду патріарха Грузії з 1977 року
Помер глава Грузинської православної церкви
17 березня, 21:26
Яке релігійне свято відзначається 21 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 21 березня 2026: традиції та молитва
20 березня, 22:00
Наразі у Володимирському соборі завершуються заупокійні урочистості
Який вигляд має могила патріарха Філарета. Перші фото
22 березня, 11:59

Яке релігійне свято відзначається 26 березня 2026: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 26 березня 2026: традиції та молитва
Військовий облік для 17-річних: що потрібно зробити у 2026 році
Військовий облік для 17-річних: що потрібно зробити у 2026 році
22-річний Герой України назвав два головні недоліки армії
22-річний Герой України назвав два головні недоліки армії
Церковний календар на квітень 2026: коли святкуємо Вербну неділю та Великдень
Церковний календар на квітень 2026: коли святкуємо Вербну неділю та Великдень
Фонд відбудови України та США затвердив першу інвестицію: деталі
Фонд відбудови України та США затвердив першу інвестицію: деталі
«Помилок не допущено»: МВС прокоментувало справу «загиблого» військового
«Помилок не допущено»: МВС прокоментувало справу «загиблого» військового

Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Сьогодні, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Сьогодні, 12:55
Багаторазовий чемпіон Франції вирішив викупити зірку збірної України – ЗМІ
Сьогодні, 10:21
В Україні без опадів: погода на 25 березня
Сьогодні, 05:59
Лідер «Атлетіко» підписав контракт із іншим клубом
Вчора, 17:19
Жіноче «Класичне» чемпіонату України зірвав учасник Ліги чемпіонів
Вчора, 14:29

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
