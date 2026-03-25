Церковний календар на квітень 2026: коли святкуємо Вербну неділю та Великдень
Які свята відзначають віряни у квітні 2026 року
У квітні 2026 року на вірян чекає головна подія літургійного року – Світле Христове Воскресіння. Оскільки Великдень є перехідним святом, його дата визначається за методикою, спільною для більшості християн світу, що робить цей місяць часом найсуворішого посту та найбільшої радості.
Нагадаємо, оскільки Великий піст 2026 року розпочався ще 23 лютого, у 2026 році квітень стане місяцем переходу від скорботи Страсного тижня до тріумфу життя та святкування Великодня.
«Главком» підготував актуальний церковний календар та перелік ключових духовних подій у квітні 2026 року.
Головні церковні свята у квітні 2026 року
- 4 квітня – Лазарева субота;
- 5 квітня – Вхід Господній у Єрусалим, Вербна неділя;
- 12 квітня – Світле Христове Воскресіння, Великдень.
Піст
- 6-11 квітня – Страсний тиждень (особливо суворий піст);
- 9 квітня – Великий (Чистий) четвер. Спомин Таємної вечері;
- 10 квітня – Велика (Страсна) п'ятниця. Спомин святих спасенних страстей Господніх (найсуворіший піст);
- 13-19 квітня – Світла седмиця (тиждень без посту).
Поминальні дні
21 квітня – Радониця. Це перший вівторок після Світлої седмиці, коли церква закликає розділити радість Воскресіння Христового з померлими родичами. У цей день традиційно відвідують цвинтарі та звершують паніхиди.
Перелік свят у церковному календарі на квітень 2026 року:
|
Дата
|
Православне свято
|
1 квітня
|
преподобної Марії Єгипетської
|2 квітня
|преподобного Тита Чудотворця
|3 квітня
|преподобного Микити ісповідника; мучениці Теодозії, діви
|4 квітня
|
Лазарева субота
преподобних Йосифа Піснописця і Юрія з Малеї
|
5 квітня
|
Вхід Господній до Єрусалиму (Вербна неділя)
святих мучеників Теодула, Агатопода та інших
|
6 квітня
|
Великий понеділок (Початок страсного тижня)
святого Методія, учителя слов'ян; святого Євтихія, архієпископа Константинопольського
|
7 квітня
|
Великий вівторок
святого преподобного Юрія Мелітійського
|8 квітня
|
Велика середа
святих апостолів Іродіона, Руфа, Агава та інших
|9 квітня
|
Великий четвер (Чистий четвер)
святого мученика Євпсихія
|
10 квітня
|
Страсна п’ятниця
святих мучеників Терентія, Афрікана, Максима, Помплія і 36-ти інших
|
11 квітня
|
Велика субота
святого священномученика Антипи, єпископа Пергама Асійського
|
12 квітня
|
Великдень (Воскресіння Господнє)
преподобного ісповідника Василія, єпископа Парійського
|13 квітня
|
Світлий понеділок
святого священномученика Артемона
|14 квітня
|
Світлий вівторок
святого ісповідника Мартина, Папи Римського
|15 квітня
|
Світла середа
святих апостолів із 70-ти Аристарха, Пуда і Трохима
|16 квітня
|
Світлий четвер
святих мучениць Агафії, Ірини і Хіонії;
|17 квітня
|
Світла п’ятниця
святих преподобних Симеона Персидського і Акакія Мелетійського
|18 квітня
|
Світла субота
святого преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта
|19 квітня
|
святого преподобного Івана Печерника
|20 квітня
|
святого преподобного Теодора Трихіни
|21 квітня
|святого священномученика Януарія та інших
|
22 квітня
|
святих преподобних Теодора Сикеота і Віталія
|
23 квітня
|
святого великомученика Юрія Побідоносця
|24 квітня
|святого мученика Сави Стратилата і з ним 70-ти воїнів
|25 квітня
|святого апостола і євангелиста Марка
|26 квітня
|святого священномученика Василія, єпископа Амасійського
|
27 квітня
|
святого священномученика Симеона; святого преподобного Стефана, єпископа Волинського
|28 квітня
|святих мучеників Максима і Дади
|29 квітня
|святих дев'ятьох мучеників у Кизиці; святого преподобного Мемнона
|30 квітня
|святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова
