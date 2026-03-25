Церковний календар на квітень 2026: коли святкуємо Вербну неділю та Великдень

Які свята відзначають віряни у квітні 2026 року

У квітні 2026 року на вірян чекає головна подія літургійного року – Світле Христове Воскресіння. Оскільки Великдень є перехідним святом, його дата визначається за методикою, спільною для більшості християн світу, що робить цей місяць часом найсуворішого посту та найбільшої радості.

Нагадаємо, оскільки Великий піст 2026 року розпочався ще 23 лютого, у 2026 році квітень стане місяцем переходу від скорботи Страсного тижня до тріумфу життя та святкування Великодня.

«Главком» підготував актуальний церковний календар та перелік ключових духовних подій у квітні 2026 року.

Головні церковні свята у квітні 2026 року

4 квітня – Лазарева субота;

5 квітня – Вхід Господній у Єрусалим, Вербна неділя;

12 квітня – Світле Христове Воскресіння, Великдень.

Піст

6-11 квітня – Страсний тиждень (особливо суворий піст);

9 квітня – Великий (Чистий) четвер. Спомин Таємної вечері;

10 квітня – Велика (Страсна) п'ятниця. Спомин святих спасенних страстей Господніх (найсуворіший піст);

13-19 квітня – Світла седмиця (тиждень без посту).

Поминальні дні

21 квітня – Радониця. Це перший вівторок після Світлої седмиці, коли церква закликає розділити радість Воскресіння Христового з померлими родичами. У цей день традиційно відвідують цвинтарі та звершують паніхиди.

Перелік свят у церковному календарі на квітень 2026 року: