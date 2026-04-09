Чистий четвер: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка

Чистий четвер відзначається чистотою не лише в оселі, але й у серцях і думках людей

Сьогодні, 9 квітня 2026 року, християни відзначають Четвер перед Великоднем, відомий як Чистий четвер. Цей день вважається особливим святом у підготовці до Світлого Воскресіння Христового. У цей день потрібно купатися, прати речі, очищаючи тіло і дух.

Привітання з Чистим четвергом у прозі

Вітаю з Чистим четвергом! Бажаю вам душевного спокою, міцного здоров’я та щастя. Нехай у вашій домівці завжди панують любов, розуміння та затишок.

Нехай в Чистий четвер вода змиє з тебе всі тривоги і печалі, нехай покинуть твій будинок всі біди і негаразди, нехай залишиться в душі світле щастя і радість, нехай позбудеться серце твоє смутку і образ, але не втратить віри у все хороше!

У день Чистого четверга хочу побажати Вам спокою в душі, гармонії і затишку в оселі, любові в серці до всього світу. Нехай з Вами буде віра в найкраще, надія на процвітання, радість від зустрічі з майбутнім.

У Чистий четвер хочу побажати чистоти почуттів, думок, щастя і любові. Нехай з вашого будинку підуть печалі, а з серця погані думки. Нехай буде більше місця для доброти, надії і удачі!

З Чистим четвергом вітаю! Бажаю, щоб ваші думки та слова були чисті та несли лише приємні емоції. Нехай віра та добро перемагають. Нехай рідні будуть щасливими та здоровими.

У Чистий четвер бажаю вам очиститися від усього поганого, що накопичилося за рік. Нехай з вашого життя підуть всі біди та печалі, а натомість прийдуть радість, любов та удача. Бажаю вам миру, добра, злагоди та благоденства.

У Чистий Четвер хочу від душі побажати чистоти думок, почуттів, любові і щастя. Нехай з дому зникне печаль, а з думок – смуток. Нехай в твоєму житті не буде більше місця для образ і поганих слів, а свято Великодня подарує добру надію і удачу.

Привітання з Чистим четвергом у віршах

Чистий до нас прийшов четвер.

У цей день не можна лінуватися.

Щоб позбутися від бід –

Треба будинок прибрати.

У будинку буде чистота,

А на серці – доброта.

Буде наше життя тоді

Приносити нам радість!

Всі у Чистий у четвер

Зранку і аж дотепер

Обливаються водою

Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров’я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

Господь нам усміхнеться!

Чую світлий благовіст,

До закінчення йде піст.

Пахнуть паски із печі,

Великодні калачі.

Всі у Чистий у Четвер

Зранку і аж дотепер

Обливаються водою

Непочатою, святою,

Щоби змити всі напасті,

На здоров’я і на щастя.

Хай молитва тихо ллється

І Господь нам усміхнеться!

Очисти душу в день цей світлий,

До неба очі підійми,

Хай серденько любов’ю квітне,

Духовні крила розгорне.

Господь усіх благословляє

На щастя радість на добро.

В Чистий четвер себе пізнаєм,

Щоб дерево життя цвіло.

Нехай Чистий Четвер

Очистить ваше серце.

Нехай омиє тіло і думки.

Як з відра вода на вас проллється

Благословення Боже навіки!

Напередодні Великодня

У день очищення і тіла, і душі

Я привітати поспішаю вас сьогодні

І надсилаю ці прості вірші.

Нехай четвер очистить ваше серце,

Нехай омиє тіло і думки,

Як із відра вода – на вас проллється

Благословення Боже на віки!

