Чистий четвер: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка

Христина Жиренко
Великий Четвер або Чистий четвер – один із головних днів Страсного тижня перед Великоднем

Чистий четвер відзначається чистотою не лише в оселі, але й у серцях і думках людей

Сьогодні, 9 квітня 2026 року, християни відзначають Четвер перед Великоднем, відомий як Чистий четвер. Цей день вважається особливим святом у підготовці до Світлого Воскресіння Христового. У цей день потрібно купатися, прати речі, очищаючи тіло і дух.

Привітання з Чистим четвергом у прозі

Вітаю з Чистим четвергом! Бажаю вам душевного спокою, міцного здоров’я та щастя. Нехай у вашій домівці завжди панують любов, розуміння та затишок.

***

Нехай в Чистий четвер вода змиє з тебе всі тривоги і печалі, нехай покинуть твій будинок всі біди і негаразди, нехай залишиться в душі світле щастя і радість, нехай позбудеться серце твоє смутку і образ, але не втратить віри у все хороше!

***

У день Чистого четверга хочу побажати Вам спокою в душі, гармонії і затишку в оселі, любові в серці до всього світу. Нехай з Вами буде віра в найкраще, надія на процвітання, радість від зустрічі з майбутнім.

***

У Чистий четвер хочу побажати чистоти почуттів, думок, щастя і любові. Нехай з вашого будинку підуть печалі, а з серця погані думки. Нехай буде більше місця для доброти, надії і удачі!

***

З Чистим четвергом вітаю! Бажаю, щоб ваші думки та слова були чисті та несли лише приємні емоції. Нехай віра та добро перемагають. Нехай рідні будуть щасливими та здоровими.

***

У Чистий четвер бажаю вам очиститися від усього поганого, що накопичилося за рік. Нехай з вашого життя підуть всі біди та печалі, а натомість прийдуть радість, любов та удача. Бажаю вам миру, добра, злагоди та благоденства.

***

У Чистий Четвер хочу від душі побажати чистоти думок, почуттів, любові і щастя. Нехай з дому зникне печаль, а з думок – смуток. Нехай в твоєму житті не буде більше місця для образ і поганих слів, а свято Великодня подарує добру надію і удачу.

Привітання з Чистим четвергом у віршах

Чистий до нас прийшов четвер.
У цей день не можна лінуватися.
Щоб позбутися від бід –
Треба будинок прибрати.
У будинку буде чистота,
А на серці – доброта.
Буде наше життя тоді
Приносити нам радість!

***

Всі у Чистий у четвер
Зранку і аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров’я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
Господь нам усміхнеться!

***

Чую світлий благовіст,
До закінчення йде піст.
Пахнуть паски із печі,
Великодні калачі.
Всі у Чистий у Четвер
Зранку і аж дотепер
Обливаються водою
Непочатою, святою,
Щоби змити всі напасті,
На здоров’я і на щастя.
Хай молитва тихо ллється
І Господь нам усміхнеться!

***

Очисти душу в день цей світлий,
До неба очі підійми,
Хай серденько любов’ю квітне,
Духовні крила розгорне.
Господь усіх благословляє
На щастя радість на добро.
В Чистий четвер себе пізнаєм,
Щоб дерево життя цвіло.

***

Нехай Чистий Четвер
Очистить ваше серце.
Нехай омиє тіло і думки.
Як з відра вода на вас проллється
Благословення Боже навіки!

***

Напередодні Великодня
У день очищення і тіла, і душі
Я привітати поспішаю вас сьогодні
І надсилаю ці прості вірші.
Нехай четвер очистить ваше серце,
Нехай омиє тіло і думки,
Як із відра вода – на вас проллється
Благословення Боже на віки!

Привітання у яскравих листівках

