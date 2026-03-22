Україна прощається з Патріархом Філаретом. Церемонія поховання наживо

Після важкої хвороби відійшов у вічність святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет

У Михайлівському Золотоверхому соборі закінчується урочиста заупокійна Божественна літургія

Сьогодні, у неділю, 22 березня 2026 року, Україна проводжає в останню путь постать-символ своєї духовної незалежності. У Києві триває кульмінація прощальних заходів зі спочилим Святійшим Патріархом Філаретом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Суспільне Новини.

Прощання з Філаретом — Почесним патріархом ПЦУ

У Михайлівському Золотоверхому соборі закінчується урочиста заупокійна Божественна літургія, яку очолює Блаженнійший Митрополит Епіфаній. Сотні вірян зібралися щоб віддати останню шану будівничому автокефалії.

Як відомо, вічний спочинок Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет отримає у Володимирському соборі, де він здійснював служіння пів століття.

Раніше «Главком» писав, що Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет офіційно склав духовний заповіт – документ, у якому зафіксував своє бачення майбутнього Української православної церкви та власні розпорядження після смерті. У документі Філарет наголошував, що все життя присвятив розбудові незалежної Української православної церкви та вірить у повне об’єднання українського православ’я, незалежного від Москви.

Там же було вказано і місце останнього спочинку. Філарет заповідав, аби його поховали саме у Володимирському соборі.

Духовний заповіт Патріарха Філарета

Раніше повідомлялося, що Патріарха Київського і всієї Руси-України Філарета госпіталізували до однієї з лікарень Києва 9 березня. Причиною госпіталізації стало погіршення стану здоров’я ієрарха. Філарет перебував під постійним наглядом в одному зі спеціалізованих закладів столиці.

До слова, у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі відбувся чин прощання з Патріархом Київським і всієї Руси-України Філаретом. Митрополит Епіфаній провів літію за спочилим Святійшим Патріархом. Загалом прощання з предстоятелем УПЦ КП триватиме протягом вечора 20 березня та всього дня 21 березня. Чин відспівування і поховання відбудуться в неділю, 22 березня.

Як відомо, 23 січня 2026 року Патріарх Філарет відзначив своє 97-річчя.