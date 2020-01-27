Чому школи готуються закривати класи? Нардеп розповіла, що передбачає новий закон про середню освіту



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Піпи, «є бачення, щоб ті школи, які планують бути ліцеями, вже з вересня не набирали дітей у перші класи»

З 2027 року у школах планують створити профільне навчання, - депутатка

Народна депутатка від партії «Голос» Наталя Піпа розповіла в інтерв’ю «Главкому», що через сім років у школах планується створити профілі - природничий, художній, дизайнерський, а також вивчення іноземних мов.

«Ліцеї будуть як монопрофільними, так і багатопрофільними, хоча ми б хотіли, щоб більшість була саме багатопрофільними – аби після 9-го класу учень міг обирати не лише той профіль, який йому до вподоби, а й щоб цей ліцей був поближче до дому», - додає представниця «Голосу».

За словами Піпи, «є бачення, щоб ті школи, які планують бути ліцеями, вже з вересня не набирали дітей у перші класи». «Київ уже почав таку практику. Якщо одна з трьох шкіл є ліцеєм, відповідно, її перші класи та середні переходять у дві найближчі територіально школи, а старші – до цієї. Відповідно, нам потрібно відкривати профільний клас – скажімо, біологічний чи фізичний – лише один, а не три, а отже, зробити його якісним простіше», - навела механізм перепрофілювання шкіл депутатка.

Втім, Піпа зазначила, що механізму добору найбільш фахових спеціалістів до викладання у ліцеях поки що немає.

Депутатка заявила, що найбільша колізія цієї реформи - це освітня програма для учнів 11-12 класів. Діти, які вже навчаються за програмою НУШ, з 2027 року продовжать навчання за профільною програмою, але стосовно усіх інших поки нікого не ясно.

«Є бачення, що 2023-2024 роки стануть пілотними: робоча група працює над тим, щоб програму, яка розрахована на три роки і на профільне навчання, вкласти у два роки. Поки що відповіді нема», - додала депутатка.

Крім цього, за словами парламентарки, реформа очікує і на профосвіту – навчання в університетах та коледжах та наразі чіткого її бачення немає.

Нагадаємо, 16 січня Верховна Рада ухвалила закон «Про повну загальну середню освіту», що став продовженням освітньої реформи «Нова українська школа». Освітня реформа передбачає, зокрема, переформатування шкіл: вони будуть поділені на три групи. Перша – початкова, де діти навчатимуться чотири роки. Друга – базова середня, яка називатиметься гімназією, ще п’ять років навчання. І профільна середня школа, яка матиме статус ліцею академічного та професійного спрямування. Там навчання триватиме три роки. Фактично трансформація української школи запланована за західним зразком. Планується, що імплементація закону відбудеться до 2024 року.

Читайте також: