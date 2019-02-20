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    ЦВК сьогодні зареєструвала 41 міжнародного спостерігача за виборами президента

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    ЦВК сьогодні зареєструвала 41 міжнародного спостерігача за виборами президента

    Станом на 20 лютого ЦВК зареєструвала 348 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав

    Центральна виборча комісія надала дозвіл для спостереження за виборами-2019 ще 41 спостерігача від міжнародних організацій. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

    Як зазначається, розглянувши відповідні звернення, Комісія зареєструвала 12 міжнародних спостерігачів від Українського Конгресового Комітету Америки та 29 - від Благодійного фонду «Міжнародна комісія з прав людини».

    Таким чином, станом на 20 лютого 2019 року ЦВК зареєструвала 348 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав.

    Крім того, повідомляється, що розглянувши відповідне подання, Комісія зареєструвала 7 офіційних спостерігачів від Всеукраїнської громадської організації «Передові правові ініціативи» на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року в закордонному виборчому окрузі.

    Таким чином, станом на 20 лютого 2019 року Комісія зареєструвала 23 офіційних спостерігачів від 2 громадських організацій на чергових виборах президента України у закордонному виборчому окрузі.

    Напередодні ЦВК опублікувала склад всіх 199 окружних комісій на вибори президента (список).

     До вашої уваги:  
    • Детальніше про президентські вибори читайте тут

     

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