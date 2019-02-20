ЦВК сьогодні зареєструвала 41 міжнародного спостерігача за виборами президента



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Станом на 20 лютого ЦВК зареєструвала 348 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав

Центральна виборча комісія надала дозвіл для спостереження за виборами-2019 ще 41 спостерігача від міжнародних організацій. Про це повідомляє прес-служба ЦВК.

Як зазначається, розглянувши відповідні звернення, Комісія зареєструвала 12 міжнародних спостерігачів від Українського Конгресового Комітету Америки та 29 - від Благодійного фонду «Міжнародна комісія з прав людини».

Таким чином, станом на 20 лютого 2019 року ЦВК зареєструвала 348 офіційних спостерігачів від міжнародних організацій та іноземних держав.

Крім того, повідомляється, що розглянувши відповідне подання, Комісія зареєструвала 7 офіційних спостерігачів від Всеукраїнської громадської організації «Передові правові ініціативи» на чергових виборах президента України 31 березня 2019 року в закордонному виборчому окрузі.

Таким чином, станом на 20 лютого 2019 року Комісія зареєструвала 23 офіційних спостерігачів від 2 громадських організацій на чергових виборах президента України у закордонному виборчому окрузі.

Напередодні ЦВК опублікувала склад всіх 199 окружних комісій на вибори президента (список).