ЦВК застерігає від незаконного використання штампів «Вибув» на бюлетенях



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У ЦВК наголосили, що станом на 28 березня 2019 року всі 39 кандидатів на пост президента мають бути включеними до виборчого бюлетеню і залишаються суб’єктами виборчого процесу

Публічні заяви кандидатів на пост президента України на виборах - 2019 про зняття з виборів після 7 березня не мають правових наслідків

Центральна виборча комісія застерегла представників виборчих комісій від внесення змін до виборчого бюлетеня без рішення ЦВК. Про це повідомляє йдеться на сайті Центрвиборчкому.

Зазначається, що публічні заяви кандидатів на пост президента України на виборах - 2019 про зняття з виборів після 7 березня не мають правових наслідків та не розглядатимуться ЦВК.

«У зв’язку з повідомленнями ЗМІ щодо прийняття рішення про скасування реєстрації окремих кандидатів на пост президента, ЦВК звертає увагу: ЦВК приймає рішення про скасування реєстрації кандидата у разі звернення кандидата не пізніше ніж за 23 дні до дня виборів, з письмовою заявою про відмову від балотування. Таким чином, строк подання звернення кандидата минув 7 березня», - йдеться у повідомленні.

Також у ЦВК попросили довести до відома всіх представників ДВК (дільничих виборчих комісій, - ред.), що внесення змін до виборчих бюлетенів з використанням штампа «Вибув» без рішення Центральної виборчої комісії забороняється.

У ЦВК наголосили, що станом на 28 березня 2019 року всі 39 кандидатів на пост президента мають бути включеними до виборчого бюлетеня і залишаються суб’єктами виборчого процесу.

Як повідомлялося, що 27 березня Олександр Мороз попросив не вважати його кандидатом на пост президента України та заявив, що знімається з виборів. Однак з офіційною заявою в ЦВК він не звертався.

Раніше кандидат Сергій Тарута підписав меморандум з Юлією Тимошенко, у якому йдеться про її підтримку на виборах. Однак офіційно Тарута своєї кандидатури не знімав.

Таким чином у бюлетенях будуть прізвища Олександра Мороза та Сергія Тарути, які заявили про зняття своєї кандидатури з виборів, однак не встигли цього оформити офіційно рішенням ЦВК. Всього на виборах в Україні у першому турі 39 кандидатів у президенти.