Команда Зеленського здійснюватиме паралельний підрахунок голосів на виборах



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Кандидат у президенти Володимир Зеленський

Крім цього, «Команди Зе» братиме участь у проекті E-vybory з відцифрування протоколів

Команда кандидата у президенти України Володимира Зеленського готова до захисту результатів голосування. У цьому вона покладатиметься, зокрема, на багатотисячну діджиталізовану команду спостерігачів, які працюватимуть на волонтерських засадах. Про це повідомила прес-служба Володимира Зеленського.

«Станом на 27 березня у нас є 85% членів дільничних виборчих комісій, 100% членів ОВК, 100% довірених осіб кандидата. Наразі на сайті ЦВК є інформація про 6 тис. 100 спостерігачів від громадської організації «Команда Зе». Після внесення всіх даних їх буде близько 15 тисяч. І ми розраховуємо, що будемо в трійці громадських організацій, які подали спостерігачів на ці вибори. Наразі ми на другому місці – після громадської організації, афілійованої з чинним президентом», – повідомив координатор «Зе!Команди» Олександр Корнієнко під час прес-конференції, присвяченій контролю за перебігом президентських виборів.

Він також додав, що 60% спостерігачів – це люди віком до 30 років. Вони активно користуються смартфонами та Інтернетом і робитимуть прямі включення з дільниць.

«Один із основних акцентів – це діджиталізація виборів. Це програмна засада Володимира Зеленського і те, що ми намагаємося зробити фізично на дільницях під час підрахунку», – додав Олександр Корнієнко.

Також команда Зеленського вестиме паралельний підрахунок голосів за допомогою спеціальної системи на основі геолокованої бази даних, яка поєднує інформацію з 300 тис. джерел. Вона може накладати одні дані на інші, наприклад, інформацію про кількість людей, які виїхали з країни, та явку. Це допоможе виявляти фальсифікації.

«На цій платформі побудована також система МВС, де вони фіксують порушення на виборах. Платформа велика і може об’єднувати будь-які дані. Частина цієї платформи була надана команді Зе. При сьогоднішньому рівні діджиталізації можна виявити будь-які маніпуляції», – повідомив експерт у сфері інформаційних технологій Олександр Ольшанський.

Кожен спостерігач «Команди Зе», перебуваючи на дільниці, зможе внести свої дані про явку, підрахунок голосів тощо в реальному часі. Система геолокації допоможе визначити місце, звідки він це зробив.

«Наша мета – максимально зменшити час від того, коли прозвучить цифра на дільниці, до того, коли ці результати знатиме вся Україна. Зараз це займає до години, але що відбувається за цю годину, ніхто не знає. Що менший цей час, то менше махінацій», – підкреслив Олександр Корнієнко.

Крім цього, команда Зеленського братиме участь у проекті E-vybory з відцифрування протоколів. Також у Зеленського створили безкоштовну гарячу лінію «ЗеКонтроль» – 0 800 21 07 93, на яку прийматимуть інформацію про порушення. Фото, аудіо- та відеозаписи махінацій можна надсилати на електронну пошту: sos@ze2019.com. Усю інформацію перевірятимуть окружні мобільні штаби.

Зі свого боку головний юрист виборчого штабу Володимира Зеленського, експерт у галузі виборчого права Вадим Галайчук запевнив, що електронна система допоможе виявляти можливі фальсифікації, але при цьому штаб готується й до юридичного захисту. Для цього в команді зібрали понад 300 професійних адвокатів, які закріплені за всіма 199 окружними комісіями.

«Ми націлені на те, що зберемо 100% протоколів. Це стане юридичним захистом. Найбільша небезпека – уточнені протоколи. У нас є достатньо юридичної підтримки в полях, щоб не допустити спотворення результатів голосування за допомогою уточнених протоколів», – сказав Вадим Галайчук.

За словами керівника виборчого штабу Володимира Зеленського Івана Баканова, штаб не очікує масових фальсифікацій, однак невихід свого кандидата у другий тур розцінюватиме саме як результат таких дій.

«Соціологія така, що якщо ми не вийдемо у другий тур, то, на нашу думку, це свідчитиме про масові фальсифікації. Головне наше завдання – чесні вибори», – сказав Іван Баканов.

Раніше «Главком» аналізував передвиборчу програму кандидата Зеленського. Про неї можна прочитати тут: Чи знають виборці Зеленського, що…

Як повідомлялося, український шоумен і керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський 25 січня подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у президенти України 25 січня – якраз у свій день народження.

Нагадаємо, кандидат у президенти від партії «Слуга народу» Володимир Зеленський 30 січня вніс до своєї електронної декларації за 2017 рік правки.

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