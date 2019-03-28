ЦВК звернеться до Нацбанку з приводу порушень банків під час виборчої кампанії



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Звернення до Нацбанку має на меті уникнути подібних питань під час наступної виборчої кампанії, - ЦВК

У банків виникали затримки з відкриттям рахунків виборчих фондів, а також із зарахуванням певних внесків на рахунки виборчих фондів, - представник ЦВК

Під час виборів президента - 2019 Центральна виборча комісія (ЦВК) зафіксувала порушення з боку банківської системи. Про це розповіла завідувач відділом контролю за використанням коштів секретаріату ЦВК Наталія Вадимова.

За її словами, ЦВК зафіксувала порушення, що виникали під час контролю виборчих фондів.

«Звернення до Нацбанку має на меті уникнути подібних питань під час наступної виборчої кампанії з виборів народних депутатів», - підкреслила Вадимова.

Вона додала, що під час президентської кампанії Центрвиборчком фіксував певні проблеми і порушення з боку банківської системи.

«У першу чергу, були затримки з відкриттям рахунків виборчих фондів. Були питання, які стосувалися незарахування певних внесків на рахунки виборчих фондів», - зазначила вона.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 17 фінансових звітах кандидатів у президенти виявлено порушення.

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Джерело: РБК-Україна