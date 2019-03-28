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    Економіка та фінанси

    ЦВК звернеться до Нацбанку з приводу порушень банків під час виборчої кампанії

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    Звернення до Нацбанку має на меті уникнути подібних питань під час наступної виборчої кампанії, - ЦВК - ЦВК звернеться до Нацбанку з приводу порушень банків під час виборчої кампанії
    Звернення до Нацбанку має на меті уникнути подібних питань під час наступної виборчої кампанії, - ЦВК

    У банків виникали затримки з відкриттям рахунків виборчих фондів, а також із зарахуванням певних внесків на рахунки виборчих фондів, - представник ЦВК

    Під час виборів президента - 2019 Центральна виборча комісія (ЦВК) зафіксувала порушення з боку банківської системи. Про це розповіла завідувач відділом контролю за використанням коштів секретаріату ЦВК Наталія Вадимова.

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    За її словами, ЦВК зафіксувала порушення, що виникали під час контролю виборчих фондів.

    «Звернення до Нацбанку має на меті уникнути подібних питань під час наступної виборчої кампанії з виборів народних депутатів», - підкреслила Вадимова.

    Вона додала, що під час президентської кампанії Центрвиборчком фіксував певні проблеми і порушення з боку банківської системи.

    «У першу чергу, були затримки з відкриттям рахунків виборчих фондів. Були питання, які стосувалися незарахування певних внесків на рахунки виборчих фондів», - зазначила вона.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у 17 фінансових звітах кандидатів у президенти виявлено порушення.

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    Джерело: РБК-Україна

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