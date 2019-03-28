У Гереги пояснили, чому його виключили зі списку довірених осіб Порошенка



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Народний депутат Олександр Герега

Для захисту інтересів кандидата під час голосування, підрахунку голосів та встановлення підсумків вирішено замінити довірених осіб - VIP-агітаторів на довірених осіб - юристів

Виключення народного депутата України Олександра Гереги зі списку довірених осіб кандидата на пост президента Петра Порошенка є суто технічним рішенням. Про це повідомила «Главкому» помічник народного депутата Олександра Гереги у ВРУ Уляна Ткаченко.

«Так, з метою захисту інтересів кандидата на пост президента України під час голосування, підрахунку голосів виборців та під час встановлення підсумків голосування було прийнято рішення про заміну довірених осіб - VIP-агітаторів на довірених осіб - юристів. У день виборів вони перебуватимуть на території ТВО з 7:00 31 березня, а після їх закриття о 20:00 будуть слідкувати за підрахунками голосів у ОВК», - пояснила вона.

І додала, що така заміна відбулася у виборчих округах по всій Україні.

Як повідомлялось, за чотири дні до виборів Порошенко замінив 64 довірені особи. 27 березня Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію 64 довірених осіб кандидата на пост президента України і діючого глави держави Петра Порошенка. Президент відмовився від послуг нардепа-олігарха Олександра Гереги (192 округ), поета і видавця Івана Малковича (211 округ), одіозного митця Леся Подерв’янського (212 округ), декана Києво-Могилянської бізнес школи Олександра Саврука (222 округ).

Раніше рятувальники перейшли на посилений режим служби у зв'язку з виборами президента у неділю, 31 березня.

МВС з 25 березня парейшли на посилений варіант несення служби перед виборами в Україні. У день виборів правопорядок в Україні охоронятимуть понад 135 тисяч правоохоронців.

