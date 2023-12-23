Данілов розповів, як буде відбуватися мобілізація жінок

Якщо жінка має бажання служити, вона може звернутися до Центру комплектації

В Україні мобілізація жінок буде відбуватися виключно на добровільній основі. Призов жінок – лише за особистим їхнім бажанням. Про це «Українському радіо» заявив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов.

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«Якщо та чи інша жінка має бажання служити, вона може добровільно звернутися до Центру комплектації, заповнити відповідні документи, пройти медичну комісію. Після того вона може брати участь на рівні з чоловіками. Але це лише за бажаннями осіб жіночої статі», – наголосив секретар РНБО.

Нагадаємо, у законопроєкті про мобілізацію передбачений призов жінок на службу не тільки до ЗСУ, а й оборонних підприємств.

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До слова, кількість жінок у Збройних силах України за два роки повномасштабного вторгнення зросла на 12 тис., зараз проходить службу майже 43 тис. військовослужбовиць. В Міноборони нагадали, що раніше контракт на проходження військової служби укладався жінками віком від 18 до 40 років, але тепер від 18 до 60 років контрактниками можуть стати представники обох статей.

Раніше начальник служби зав’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що військовозобов'язаних жінок можуть мобілізувати до лав ЗСУ лише коли буде потреба. Фітьо додав, що жінки-медики завжди були військовозобов'язаними, тому для них нічого не змінилося. За його словами, майже всі жінки-медики мали свої військово-облікові документи.