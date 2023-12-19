Мобілізація жінок. Зеленський розставив крапки над «і»

Глава держави прокоментував зменшення мобілізаційного віку чоловіків до 25

Президент Володимир Зеленський не підпише закон про мобілізацію жінок. Про це він повідомив під час пресконференції.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Закон про мобілізацію жінок не підпишу», – лаконічно відповів президент.

Також глава держави прокоментував зменшення мобілізаційного віку чоловіків до 25.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Щодо мобілізаційного віку 25 років, якщо всі аргументи щодо потреби цього буде викладено, то з цим погоджусь», – пояснив глава держави.

Раніше народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла заявила, що у законопроєкті про мобілізацію передбачений призов жінок на службу не тільки до ЗСУ, а й оборонних підприємств. За словами депутатки, згідно положень документа, жінки, які придатні до проходження військової служби за станом здоров’я та віком братимуться на військовий облік військовозобов’язаних в порядку встановленому Міноборони України.

Раніше начальник служби зав’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо заявив, що військовозобов'язаних жінок можуть мобілізувати до лав ЗСУ лише коли буде потреба.

Зазначимо, Центр дезінформації РНБО заявив, що інформація про мобілізацію українських жінок є російською пропагандою. Адже в Україні не мовиться про примусову мобілізацію жінок.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, що 19 грудня президент Володимир Зеленський провів велику пресконференцію з метою підбити підсумки 2023-го, другого року повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Зокрема, глава держави розповів про новий план мобілізації.

Крім того, президент заявив, що міжнародні партнери не підведуть Україну, про що свідчать плани допомоги від союзників на 2024 рік.

Також Зеленський пояснив, чи можливе часткове членство України в НАТО.