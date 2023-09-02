«Де вишиванки?»: мережу збурило фото школярок у радянській формі

Користувачі дивуються, чому в Україні все ще можна спостерігати пережитки радянського минулого

Користувачка на ім'я Оксана Передерчук в одній із Facebook-груп виклала фото, на яких гуляли школярки, одягнені у радянську шкільну форму. За її словами, світлини були зроблені у Центральному парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка Чернівців.

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«Схоже в цьому класі всі школярки у формі. Сум і сором. Чернівці. Де вишиванки? Або хоча б щось стильне», – написала жінка у своєму дописі.

Думки користувачів з цього приводу розділились.

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Дехто підтримав думку у пості і дивувався, чому в Україні все ще можна спостерігати пережитки радянського минулого.

Проте деякі люди писали, що кожен має право вибору, і не варто нав'язувати думку про те, кому і як варто одягатися.

Раніше міністр освіти розповів, у яких випадках школяр може «прогуляти» уроки.

Тим часом в Україні з’явився освітній застосунок.