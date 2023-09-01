Міністр освіти розповів, у яких випадках школяр може «прогуляти» уроки

Дітям, які не спали вночі через тривогу, краще дати перерву, щоб вони змогли надолужити втрачені знання після відновлення сил

Дитина може не йти до школи в тому випадку, якщо вона фізично та психологічно виснажена після нічних обстрілів та повітряних тривог. Про це заявив міністр освіти та науки України Оксен Лісовий, передає «Суспільне».

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«Якщо дитина виснажена фізично і психологічно, не виспалася, давайте керуватися логікою. Ми ж не відправляємо дитину в школу коли вона себе погано почуває, коли захворіла. Ми дивимося на її стан, довіряємо їй», – пояснив Лісовий.

За словами міністра, навіть якщо в школі є укриття, дітям, які не спали вночі, краще дати перерву, щоб вони змогли надолужити втрачені знання після відновлення сил. Зокрема, з цим їм можуть допомогти такі інструменти, як Всеукраїнська школа онлайн.

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Лісовий додав, що кожна дитина має власний ресурс, психологічну структуру та реакцію на ті чи інші випадки. У зв'язку з цим не можна застосовувати одні рамки для всіх школярів.

Нагадаємо, сьогодні почали роботу майже 13 тис. шкіл, де здобуватимуть знання понад 3,7 млн учнів і учениць.

Тим часом в Україні з’явився освітній застосунок.