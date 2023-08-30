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Як працюватимуть укриття у столичних школах: рішення Ради оборони

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як працюватимуть укриття у столичних школах: рішення Ради оборони
фото ілюстративне

За укриття відповадатимуть голови районних адміністрацій столиці та керівники закладів освіти 

Доступ населення до облаштованих укриттів у столичних закладах освіти має бути цілодобовим. Таке рішення ухвалила Рада оборони Києва, передає міський голова Віталій Кличко.

«Безперешкодне перебування громадян у захисних спорудах цивільного захисту під час повітряної тривоги мають забезпечити голови районних адміністрацій столиці та керівники закладів освіти Києва», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, як столичні школи працюватимуть з 1 вересня.

Київрада виділила 550 млн грн на облаштування укриттів у закладах освіти, а 61 млн грн – на будівництво нових укриттів.

Також відомо, що у Києві батьки 240 тис. школярів погодились на навчання своїх дітей офлайн у навчальних закладах. Ця цифра в 2,5 рази більше, ніж 2022-го. Торік лише 94 тис. батьків вирішили відправити дітей до шкіл. 

Читайте також: Столична влада оновила інтерактивну мапу укриттів
Теги: укриття школа Київ

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