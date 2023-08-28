У польських школах стало менше українських дітей: названо причину

На початку 2023 року в Польщі налічувалося 955 тисяч українців зі статусом Pesel Ukr

Очікується, що восени у польських школах значно скоротиться число дітей з України. Про це повідомляє ukrayina.pl.

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Багато біженців планували повернутися в Україну після закінчення навчального року. Вони хотіли, щоб їхні діти з вересня могли повернутися до українських шкіл.

На початку 2023 року в Польщі налічувалося 955 тисяч українців зі статусом Pesel Ukr. Зараз біженців менше, за деякими оцінками – на 15-20%, зауважив президент Об’єднання українців у Польщі Мирослав Скірка.

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«Багато біженців планували повернутися в Україну після закінчення навчального року. Щоб їхні діти з вересня могли повернутися до українських шкіл», – пояснив він.

Такі плани залишити Польщу попри війну пов'язані із тим, що у польських школах не має важливих предметів, які є в українських школах

«Йдеться, серед іншого, про українську мову та історію України. Що довша перерва у викладанні таких предметів, то важче цим дітям буде повернутися до української школи», – розповів Скірка.

За його словами, у Польщі залишилися переважно ті біженці, які мають намір проживати у Польщі тривалий час або осісти назавжди. Значна частина з них – освічені та забезпечені люди.

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«73% повнолітніх біженців з України знайшли легальну роботу в Польщі, а понад 30 000 осіб з цієї групи створили компанію в цій країні», – зазначив він.

Водночас частина біженців виїжджають із Польщі у Німеччину. Це пов'язано із кращим соціальним забезпеченням та безкоштовним житлом. Попередні опитування свідчать, що у Німеччині хотіли б залишитися назавжди 37% біженців, тоді як у Польщі – близько 19%.

Як повідомлялося, Польща роз’яснила, чому українців позбавляють статусу UKR.

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