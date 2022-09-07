Демілітаризація триває: вражаюче відео знищення російського літака

Російські окупанти продовжують втрачати у війні проти народу України техніку і живу силу

Стало відомо, що днями бійці ЗСУ знищили ще один штурмовик противника. Цей момент потрапив на відео, повідомляє Obozrevatel.

Зазначається, що ворожий Су-25 пролітав у районі села Волохів Яр на Харківщині, коли його збили українські військові.

Як відомо, «демілітаризація» російської армії триває. Від початку повномасштабної війни Кремль втратив понад 50 тис. військових, тисячі одиниць бойової техніки, зокрема танки, броньовані машини, літаки, кораблі, артилерійські установки тощо.

За даними Генштабу ЗСУ, лише протягом минулої доби Росія втратила майже 500 військових, 20 танків, один літак та один гелікоптер, а також іншу техніку. Загалом за час повномасштабної війни держава-агресор втратила 237 літаків.

Нагадаємо, раніше президент країни-агресорки Росії Володимир Путін знову заявив про те, що війна проти народу України триває за планом, і що внаслідок війни Росія нібито «нічого не втратила і не втратить».