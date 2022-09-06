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Військові збили дві керовані ракети окупантів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Військові збили дві керовані ракети окупантів
У небі над Миколаївщиною збили дві керовані авіаційні ракети
фото з відкритих джерел

Відпрацювала українська ППО

Ввечері у небі над Миколаївською областю українська протиповітряна оборона збила дві ворожі авіаційні ракети. Про це повідомляється на офіційній сторінці Повітряного командування «Південь» у соціальній мережі Facebook.

У службі зв’язків з громадськістю «Півдня» відзначили, що це сталося близько 19:00.

«У небі над Миколаївщиною силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» знищені дві керовані авіаційні ракети. Б’ємо ворога надалі! Слава Україні!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська армія звільнила три населених пункти в Донецькій області та на південному напрямку.

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Теги: військові ракета ЗСУ війна

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