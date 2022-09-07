Сили ППО збили ворожий безпілотник на Дніпропетровщині

ППО спрацювала у Синельниківському районі

У Дніпропетровській області близько 8:00 спрацювала протиповітряна оборона. Збито безпілотний літальний апарат ворога. Про це повідомив голова місцевої облради Микола Лукашук.

«Гарна новина. У Синельниківському районі ПвК «Схід» збило ворожий безпілотний літальний апарат. Дякую нашим ППО за службу народу України», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що у ніч на 7 вересня російські окупанти накрили Дніпропетровщину з «Градів», мінометів та важкої артилерії. Ворог ударив по Нікополю та Марганецькій громаді. Минулося без загиблих та поранених. Масштаби руйнацій з’ясовуються.

До слова, триває 196-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей. З високою інтенсивністю веде повітряну розвідку БпЛА. Ворог продовжує вживати заходів щодо покращення логістичного забезпечення своїх військ. Зберігається подальша загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.