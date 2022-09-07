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Військові збили штурмовик Су-25 окупантів

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Військові збили штурмовик Су-25 окупантів
ЗСУ збили російський Су-25
фото з відкритих джерел

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 250 вогневих завдань

Збройні сили України збили російський штурмовик Су-25 і знищили понад 80 окупантів на південному напрямку.
Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Як зазначається, ситуація в операційній зоні півдня України напружена і динамічна. Противник продовжує оборонні бої і підступні обстріли населених пунктів як уздовж лінії зіткнення, так і в наших тилових районах.

Для коригування вогню окупанти активізують повітряну розвідку. У Миколаївському районі один такий шпигун типу «Орлан-10» збитий. Намагаючись утримати займані рубежі, ворог вкотре застосував тактику авіаційних ударів в напрямку Білогірки, Костромки, Сухого ставка, Безіменного.

Авіація ЗСУ завдала 13 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 250 вогневих завдань.

«Підтверджені втрати противника складають – 83 окупанти, 5 танків, 12 гаубиць «Мста-Б» і «Мста-C», 3 гармати «Гіацинт-Б», 3 одиниці авто-бронетехніки. Знищено 3 склади боєприпасів у Голій Пристані, Томиній Балці та Снігурівці», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу українські захисники ліквідували близько 300 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 49 800 рашистів.

До відома, терорист Гіркін визнав значні успіхи ЗСУ на південному фронті.

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Теги: ворог втрати окупанти

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