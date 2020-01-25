Демограф: ніякі інші дослідження не замінять повноцінний перепис населення



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Перепис населення дає змогу отримати дуже точні дані щодо будь-якого населеного пункту, - Гладун

В усіх країнах дані перепису населення слугують основою для проведення поточних розрахунків у міжпереписний період, - демограф

Заступник директора Інституту демографії Олександр Гладун стверджує в інтерв’ю «Главкому», що під час повноцінного перепису населення фахівці отримують інформацію, якої немає в жодному реєстрі.

«Це мовний, етнічний склад населення, міграційна активність, освіта. І головне, усі питання, які формулюються при проведенні перепису населення можна розглядати, отримати оцінку в комбінації. Тобто, наприклад, статево-вікову структуру можна дивитися у різних етнічних групах, по категоріях зайнятих, по категоріях мігрантів тощо», - наголосив демограф.

Також Гладун зазначив, що перепис населення дає змогу отримати дуже точні дані щодо будь-якого населеного пункту. «По кожному з сіл ми зможемо отримати ті ж самі розрахунки, що і по Україні в цілому», - говорить експерт і додає, що в усіх країнах дані перепису населення слугують основою для проведення поточних розрахунків у міжпереписний період.

За словами Гладуна, після перепису населення робляться контрольні процедури, обхід, дані доповнюються. «Фахівці дивляться на повноту охоплення, після чого ці дані стають стандартом для наступних розрахунків. Ніяке вибіркове обстеження ніколи не дасть точної оцінки чисельності населення», - стверджує Гладун.

Демограф стверджує, що повну інформацію, наприклад, про освіту населення не можна отримати виходячи з інформації від університетів.

«А якщо людина померла, можливо, вона отримала диплом і виїхала з країни? До того ж коли більшість людей освіту здобували? Тобто аби підрахувати, доведеться піднімати архіви, а це більше роботи, ніж провести перепис населення», - пояснив експерт.

Що ж до проблеми зачинених дверей, з якою стикаються фахівці під час перепису, то Гладун вважає, що проблему можна вирішити за допомогою «нормальної агітаційної роботи». «Дубілет замість того, щоби казати, що перепис не потрібен, краще би закликав людей відповісти на питання», - обурюється демограф.

Наприкінці листопаду минулого року директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені Птухи Елла Лібанова розкритикувала заміну повноцінного перепису населення на електронний, про що заявив міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

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