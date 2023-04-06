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Демограф розповіла, чому європейці хочуть переманити до себе українські сім’ї

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Демограф розповіла, чому європейці хочуть переманити до себе українські сім’ї
фото з відкритих джерел

Елла Лібанова «70% наших жінок мають вищу освіту, вони молоді, налаштовані працювати, привезли з собою дітей» 

Від того, коли закінчиться війна, залежить адаптація та інтеграція українських «втікачів від війни» в країнах, де вони зараз тимчасово перебувають. Таку думку під час дискусії «Зміна демографічної ситуації в країні: прогнози і виклики для держави» висловила директор Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В. Птухи НАН України Елла Лібанова.

«Ще два роки – і українські діти будуть ходити там до школи, вивчать місцеву мову, особливо якщо це польська,  І від цього залежить місце воз’єднання родин після війни – або жінки з дітьми до України повернуться, або чоловіки поїдуть до них. І мушу визнати, що уряди всіх без виключення європейських країн дуже зацікавлені в тому, щоб це відбулося там. Бо 70% наших жінок мають вищу освіту, вони молоді, налаштовані працювати, привезли з собою дітей. Їхні чоловіки також молоді і з вищою освітою», – зазначила Лібанова. 

Науковиця також озвучила прогноз, що чисельність населення України в передвоєнних кордонах (на 1 січня 2022 року) зменшиться до 24–32 млн осіб до 2030 року.

Нагадаємо, раніше Елла Лібанова пояснила, що депопуляція українців була неминучою і до війни. І її коріння – ще в середині 1960-х років, коли пересічна українська жінка стала менше народжувати.

Теги: війна жінка населення Елла Лібанова еміграція демографічна криза

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