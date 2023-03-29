Російські компанії допомагають режиму М'янми: США відреагували

США запровадили санкції проти двох російських авіаційних компаній

Міністерство торгівлі економіки США запровадило санкції проти двох російських компаній, пов'язаних з авіацією. Про це повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на Федеральний реєстр США.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Також Міністерство торгівлі США пропонує включити до санкційного списку 11 компаній, серед них фірми з М'янми, Китаю, Нікарагуа. Дві російські компанії «Авіатех» та «Авіазапчасть» також потрапили до переліку.

Зазначені структури включені до списку за участь у діяльності, що перешкоджає зовнішньополітичним інтересам США. Про це йдеться у повідомленні відомства, за даними «Дзеркала тижня».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Компанії, що увійшли до переліку, зокрема «Авіатех», «Авіазапчасть» Miya Win, Myanmar New Era Trading Company та Suntac Group займаються закупівлею, продажем та обслуговуванням військового обладнання, яке використовують задля порушення прав людей режимом Бірми. А саме для здійснення повітряних атак, через які гине цивільне населення.

Нагадаємо, що на тлі нестачі літаків для перевезення пасажирів, у Росії вирішили створити новий вітчизняний борт, але не для людей, а для виконання авіаробіт.