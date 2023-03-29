Головна Світ Політика
search button user button menu button

Російські компанії допомагають режиму М'янми: США відреагували

Софія Сидоренко
glavcom.ua
Російські компанії допомагають режиму М'янми: США відреагували
фото ілюстративне
фото: senfil.net

США запровадили санкції проти двох російських авіаційних компаній

Міністерство торгівлі економіки США запровадило санкції проти двох російських компаній, пов'язаних з авіацією. Про це повідомляє «Дзеркало тижня» з посиланням на Федеральний реєстр США. 

Також Міністерство торгівлі США пропонує включити до санкційного списку 11 компаній, серед них фірми з М'янми, Китаю, Нікарагуа. Дві російські компанії «Авіатех» та «Авіазапчасть» також потрапили до переліку.

Зазначені структури включені до списку за участь у діяльності, що перешкоджає зовнішньополітичним інтересам США. Про це йдеться у повідомленні відомства, за даними «Дзеркала тижня».

Компанії, що увійшли до переліку, зокрема «Авіатех», «Авіазапчасть» Miya Win, Myanmar New Era Trading Company та Suntac Group займаються закупівлею, продажем та обслуговуванням військового обладнання, яке використовують задля порушення прав людей режимом Бірми. А саме для здійснення повітряних атак, через які гине цивільне населення. 

Нагадаємо, що на тлі нестачі літаків для перевезення пасажирів, у Росії вирішили створити новий вітчизняний борт, але не для людей, а для виконання авіаробіт.

 

Теги: санкції населення реєстр перевезення росія авіація

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Парламент Словаччини різко засудив злочини РФ: деталі
Парламент Словаччини різко засудив злочини РФ: деталі
Вчора, 22:41
У РФ знайшли новий величезний могильник ПВК «Вагнер»
«Кінця й краю нема»: росіянка показала кладовище «вагнерівців» і заридала (відео)
27 березня, 11:36
Український безпілотник-камікадзе
Україна розпочинає масове виробництво дронів. Уряд ухвалив історичне рішення
24 березня, 18:38
До РФ уже прибули близько 100 найманців із Анголи
Росія в Білорусі та Анголі вербує найманців на війну проти України
24 березня, 07:00
Віктор Медведчук проходить обвинуваченим у справі про державну зраду
Львівський суд викликає Медведчука
23 березня, 13:31
Траса на виїзд із Авдіївки стала «дорогою смерті»
Траса на виїзд із Авдіївки стала «дорогою смерті»
22 березня, 15:06
Як часто РФ зможе завдавати ракетних ударів по Україні: прогноз розвідки
Як часто РФ зможе завдавати ракетних ударів по Україні: прогноз розвідки
16 березня, 15:13
Окупанти встановили нові межі Мелітополя
Окупанти обрали «столицю» Запорізької області
4 березня, 09:18
Білоруська армія ніколи не брала участь у воєнних діях
Силовик-опозиціонер оцінив можливості білоруської армії
3 березня, 09:31

Політика

Російські компанії допомагають режиму М'янми: США відреагували
Російські компанії допомагають режиму М'янми: США відреагували
Бізнес у Росії: акціонери вимагають ясності у позиції Raiffeisen Bank
Бізнес у Росії: акціонери вимагають ясності у позиції Raiffeisen Bank
ЄС проґавив російський вплив на Балканах – президент Чорногорії
ЄС проґавив російський вплив на Балканах – президент Чорногорії
Частка російської сирої нафти на європейському ринку скоротилась до 4% – статистика
Частка російської сирої нафти на європейському ринку скоротилась до 4% – статистика
Франція визнала Голодомор геноцидом українців
Франція визнала Голодомор геноцидом українців
Скільки триватиме війна? Пєсков видав російській еліті плани Путіна
Скільки триватиме війна? Пєсков видав російській еліті плани Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
43K
Як чоловіки тікають за кордон? Опитування показало невтішні результати
32K
Кремль хоче перемовин із фіксацією нічиєї у війні
21K
Окупант, який віддав наказ бомбити драмтеатр в Маріуполі, виявився уродженцем України
14K
Скандал у Дніпрі. Філатов заблокував доступ державних аудиторів до міськради
13K
Диверсія на «Північних потоках». Росіяни погано приховали сліди
6003
Нічна атака на Київ: рятувальники показали наслідки ударів дронами

Новини

Ідеологічний фронт: росіяни атакують українські біблотеки на тимчасово окупованих територіях
Сьогодні, 02:20
До Антарктиди прибула нова експедиційна група з України (фото)
Сьогодні, 01:41
Збитків на понад $2 млрд: на що саме скаржиться автоконцерн Ford
Сьогодні, 01:19
Українська розвідка показала, що всередині іранського дрону Shakhed (відео)
Сьогодні, 00:55
У боях за Україну загинув пілот-винищувач Денис Кирилюк (фото)
Сьогодні, 00:22
Активність ворожої авіації над Маріуполем: чого слід очікувати?
Вчора, 23:46

Прес-релізи

Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
Стартував конкурс, за яким ветерани можуть отримати 1,5 мільйона гривень на відкриття та розвиток бізнесу
24 березня, 10:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту