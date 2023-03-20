Скільки «Кинджалів» залишилось у РФ: названо цифри

Противник має ще пів сотні ракет «Кинджал»

Після останнього ракетного удару по Україні запаси гіперзвукових «Кинжалів» у Москви скоротилися до 49 штук. Про це розповів командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв в інтерв’ю «РБК-Україна».

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«Під час удару 9 березня противник завдав черговий масований ракетний удар по території України із застосуванням 63 крилатих ракет. З них 31 – це Х-101/555, 20 «Калібрів», шість одиниць Х-22 та шість гіперзвукових «Кинжалів» – це 11 % від їх загальної кількості, на теперішній час у росіян залишилося 49 таких ракет», – сказав він.

Крім того, повідомив Наєв, було застосовано 16 зенітних керованих ракет комплексом С-300 та вісім БпЛА типу Shahed-131/136.

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«Все це вкотре свідчить про потребу України у сучасних зенітно-ракетних комплексах. Але ті ракети, які ми можемо збивати наявними засобами, як бачите, вражаються. І ефективність ураження, навіть за змішаного масованого обстрілу, досить висока», – додав він.

«Кинджал» – це авіаційний ракетний комплекс із високоточною гіперзвуковою аеробалістичною ракетою. У росії стверджують, що ця зброя здатна знищувати бойові кораблі НАТО, системи протиракетної оборони та наземні об’єкти. Ракети «Кинджал» запускають з літаків-носіїв, після чого вони летять із гіперзвуковою швидкістю (в 10 разів вище швидкості звуку) і маневрують в польоті.

Нагадаємо, 9 березня росіяни вперше вдарили по України шістьма «Кинджалами».