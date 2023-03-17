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Ордер на арешт Путіна: генпрокурор пояснив, що тепер буде із диктатором

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ордер на арешт Путіна: генпрокурор пояснив, що тепер буде із диктатором
фото з відкритих джерел

Костін зазначив, що орден на арешт – це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права

Відтепер російський диктатор Володимир Путін має офіційний статус підозрюваного у скоєнні міжнародного злочину – незаконного примусового переміщення українських дітей. Це пояснив генпрокурор України Андрій Костін на брифінгу.

Це означає, що за межами Росії Путіна мають заарештувати та передати до суду.

«А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів. Світ отримав сигнал, що російський режим є злочинним і його керівництво та поплічники будуть притягнуті до відповідальності», – розповів Костін.

Костін зазначив, що це історичне рішення для України та всієї системи міжнародного права.

Також Костін зазначив, що щодо насильницької депортації дітей Офіс генерального прокурора передав Міжнародного кримінального суду понад 40 томів матеріалів – більше 1000 сторінок. Загалом у провадженнях, в яких Офіс Генпрокурора здійснює процесуальне керівництво, зафіксовано депортацію понад 16 тисяч дітей з Донецької, Луганської, Харківської та Херсонської областей. Але реальна цифра може бути значно більшою.

«Нам вдалося повернути додому 308 дітей. Маємо повернути їх всіх. І засудити в українських та міжнародних судах кожного причетного до примусової депортації українських дітей. А також до інших воєнних злочинів, злочинів проти людяності, геноциду та найтяжчого міжнародного злочину – агресії», – додав генпрокурор.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна

Теги: Генпрокурор путін арешт війна росія окупанти

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