«Укроборонпром» відвантажив ЗСУ першу партію 122-мм снарядів, виготовлених за кордоном

Це вже третій вид боєприпасу після мінометної 120-мм міни та танкового 125-мм снаряду, який виготовляється за українською технологією

Державний концерн «Укроборонпром» у кооперації з країною НАТО налагодив виробництво артилерійського 122-мм снаряду за кордоном та вже встиг відвантажити партію Збройним силам України. Про це повідомила пресслужба концерну.

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«Це вже третій вид боєприпасу після мінометної 120-мм міни та танкового 125-мм снаряду, який виготовляється за українською технологією та із залученням українських вузькопрофільних фахівців на закордонних потужностях. Снаряд калібру 122 мм використовується українською артилерією при роботі з причіпними гаубицями Д-30 (максимальна дальність ураження – 15400 м) та САУ 2С1 «Гвоздика» (максимальна дальність ураження – 15200 м)», – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що замовленню Міністерства оборони України передували заводські випробування, на яких «Укроборонпром» підтвердив необхідні тактико-технічні характеристики снаряду – міцність корпусу при пострілі, стійкість спорядження, максимальна дальність стрільби, перевірка купчастості при стрільбі, повнота розриву снаряду.

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Першу партію артилерійських 122-мм снарядів, виготовлених ДК «Укроборонпром» у кооперації з країною НАТО, вже відвантажили Збройним силам.

Раніше повідомлялося, що Державний концерн «Укроборонпром» почав виробляти 125-мм снаряди для танкової гармати.

Також 10 лютого стало відомо, що «Укроборонпром» почав виробляти боєприпаси спільно з країною НАТО.